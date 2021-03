Fins a 445 vacunes administrades en una jornada en què també s'han detectat 23 nous positius

Andorra la VellaSalut ha detectat 23 nous contagis en les darreres 24 hores que eleven la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia a 11.042. En aquests moments resten 304 casos actius i 10.626 ja han superat la malaltia. Pel que fa a les defuncions, es mantenen estables i en la darrera jornada no s'ha hagut de lamentar cap nou decés. Des de l'executiu, també informen que durant aquest dissabte, primer dia de la vacunació en general, es van administrar 445 vacunes.

Quant a la pressió sanitària, hi ha una persona més sota ventilació mecànica que aquest dissabte. Així, de les 8 persones que hi ha a la Unitat de Cures Intensives, 7 d'elles requereixen ventilació mecànica. A la planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell resten 12 persones ingressades a planta i la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat. Finalment, pel que fa a la població escolar, 11 aules estan sota vigilància, 3 de total i 8 de parcial, i 22 aules més es troben sota vigilància passiva.