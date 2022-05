La fira del bestiar d'Ordino rep prop de 5.000 visitants

OrdinoLa segona edició de la fira del bestiar d'Ordino va rebre fins dissabte prop de 5.000 visitants, concretament 4.700, una xifra que s'aproxima a l'assolida durant l'any passat, quan es va recuperar l'esdeveniment després de 70 anys. El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Eduard Betriu, ha valorat molt positivament el desenvolupament de la fira, tot destacant l'alta afluència de ciutadans s'han rebut i l'èxit de les activitats programades, com la demostració de xollar ovelles i la visita dels escolars de la parròquia.

En aquest sentit, ha reiterat que la fira ha tornat per quedar-se a la parròquia i ha assenyalat que l'esdeveniment és "una manera directa i indirecta de fer reviure el sector i mostrar-lo a la població", explicant la feina que duen a terme i exhibint els caps de bestiar de les cases d'Ordino. "Des del comú apostem per la ramaderia del país i de la parròquia i per dotar-la de la importància que es mereix", ha dit.

Cal recordar que la fira ha comptat amb més de 140 exemplars d'animals, concretament 75 ovelles i una setantena de caps adults.

La fira del bestiar d'Ordino.