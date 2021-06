La Fitness Challenge League arriba a Escaldes-Engordany amb una prova de 'crossfit'

Escaldes-EngordanyAquest cap de setmana se celebrarà a Escaldes-Engordany la primera edició de l'Andorra Fitness Challenge, la primera prova esportiva de la Fitness Challenge League a Andorra. Entre el dissabte 3 i el diumenge 4 de juliol, 596 competidors de 'crossfit' de 149 equips participaran en la prova escaldenca. Durant la presentació, el conseller d'Esports i TIC, Josep Batalla, ha manifestat que quan van rebre la proposta d'organitzar aquesta prova de 'crossfit', no podien deixar-la passar perquè era una novetat per Escaldes-Engordany. "El 'crossfit' és un esport que cada dia té més adeptes i compleix tot els valors de l'esport" amb el seu dinamisme, i que "corresponen amb molts valors d'Escaldes-Engordany", ha declarat.

Durant aquests dos dies d'esport, a banda dels esportistes, també es preveu que s'acostin fins a Andorra els seus familiars. "La família mentre hi ha les proves, tindran temps per passejar, comprar, pernoctar i gaudir de la nostra parròquia", ha explicat la consellera de Promoció i Dinamització Turística i Econòmiques, Meritxell Massoni. En aquest sentit, ha afegit que hi haurà cinc hotels a la parròquia ocupats, un per a 'staff' i els altres tres per a participants i familiars, la qual cosa permetrà donar "vida durant dos dies a la parròquia". Un dels objectius dels organitzadors era buscar una parròquia cèntrica perquè, tot i que la competència està encarada a nivell esportiu, també es vol oferir altres complements a la competició, tal com ha indicat el representant de l'Andorra Fitness Challenge, Enric Closa. A més, ha comentat que si no s'ofereixen aquestes alternatives, la gent no pujaria a competir.

Pel que fa a la competició, els equips estaran formats per quatre persones, una noia i tres nois, i estarà dividida en tres categories: l'elit, l'intermèdia i la de principiants. Així, la primera prova serà el dissabte a les 9 del matí i abans de dinar es farà la segona. Després hi haurà dues hores i mitja de descans i a la tarda se celebrarà la tercera prova. De cara al diumenge, la competició se centrarà durant el matí. A primera hora, hi haurà una cursa per la parròquia de cinc quilòmetres que inclourà una part urbana com també muntanya. A continuació, hi haurà la quarta prova puntuable, i els deu millors equips de cada categoria passaran a les finals, quan es faran les proves més dures, ha declarat Closa. La competició tindrà lloc en tres zones simultànies: dues a l'aparcament del Prat del Roure i una altra al camp de futbol.

La Fitness Challenge League és una lliga de 'crossfit' que porta quatre anys en funcionament i consta d'un total de quatre proves comptant l'andorrana, que serà la tercera del calendari. La resta seran una a la costa de Tarragona, una altra a la costa de Barcelona i una altra a la costa de Girona. Closa també ha explicat que durant els tres primers anys, la quarta prova es feia a Eivissa, però no tenia molta afluència. "Volem que sigui la quarta prova i que si se n'ha d'afegir alguna, sigui la cinquena", ha manifestat Closa, remarcant que la lliga té un total de 150 equips i 600 participants, i que per tant, a Andorra, es farà gairebé ple. La majoria dels equips són catalans i en aquesta prova, hi participaran cinc equips andorrans.

Finalment, quant a les mesures, des de la corporació s'ha assegurat que seguiran tots els protocols sanitaris i que hi podrà haver públic a la competició. Així, tota persona que estigui dins el recinte gaudint de les proves, haurà de dur mascareta. Pel que fa als competidors, els equips no interactuaran entre ells i cadascun tindrà un horari assignat, tant per la competició com per escalfar.