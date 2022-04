La FNAC de Pyrénées Andorra avança el Sant Jordi

Andorra la VellaLa FNAC de Pyrénées Andorra s'avança al Sant Jordi perquè el mateix 23 d'abril puguis regalar (o autoregalar-te) llibres amb dedicatòria inclosa. Per això, ha preparat dues jornades de signatura posant especial èmfasi en els autors andorrans, que enguany han estat molt prolífics pel que fa a noves obres. Aquest dijous 21 d'abril, diversos autors seran a la FNAC de Pyrénées Andorra , de les cinc a les set de la tarda, per dedicar-te uns minuts i signar el seu darrer llibre. Avui hi seran Iñaki Rubio, amb 'Morts, qui us ha mort?', Josep Dallarés, amb 'Pell, tot és pell', Ester Fenoll, amb 'Verano en la recámara', i Albert Vilaró, amb 'Les ànimes sordes'.

Divendres 22 d'abril, també a la mateixa hora, serà el torn de Maria Cucurull, amb 'Jo en dic llom, però l'àvia en deia llomillo', Arnau Colominas i també Maria Cucurull, amb '100 coses que has de saber sobre Andorra', Greg Coonen amb 'La pífia', i Ludmilla Lacueva, amb 'Olor de difunt'. A més de les dues jornades dedicades a autors andorrans o a autors amb llibres vinculats a Andorra, la FNAC t'ha preparat un detallat llistat de recomanacions perquè puguis triar i remenar que pots veure en aquest enllaç .

Literatura andorrana a l'FNAC de Pyrénées.

Vols bossa?

Durant tots aquests dies -del 15 al 23 d'abril-, els llibres de la FNAC de Pyrénées Andorra tenen un descompte directe del 10%. A més, els clients MyPyri (recorda!, et pots fer de MyPyri de manera gratuïta només descarregant l'app! ) acumulen en saldo el 3% del valor de la seva compra. Per acabar d'arrodonir la diada de Sant Jordi, s'han dissenyat tres models de 'tote bags' que et podràs emportar per només 3,95 euros si fas una compra superior als 30 euros en llibres.

Els tres dissenys els ha creat la il·lustradora Vera Yin Yang, que ha volgut homenatjar Almudena Grandes, Isabel Allende i Stephen King en cadascuna de les tres 'tote bag'. Si vols quedar com un cavaller -o com una princesa-, vine a la FNAC de Pyrénées Andorra i emportat el teu llibre signat i la bossa de Vera Yin Yang!