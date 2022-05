Font: "Donar el tercer pagador a qui no el necessita és una prestació de confort"

Andorra la VellaDesprés que el grup parlamentari socialdemòcrata presentés aquest dimecres una proposta d'acord per tal d'implementar la figura del tercer pagador en tots els serveis sanitaris, el ministre de Salut, Albert Font, ha descartat 24 hores més tard tirar endavant la mesura, almenys fins que no s'enllesteixin les reformes actualment en marxa referents a la via preferent, la història clínica compartida i la cartera de serveis. "Donar el tercer pagador a qui no el necessita és una prestació de confort. Donar-lo a qui el necessita és una prestació de salut", ha sentenciat.

El ministre ha recordat que a hores d'ara "tenim unes reformes sanitàries de gran calat que estan en desenvolupament", per la qual cosa encara "no sabem quins són els efectes d'aquestes reformes ni sabem quins seran els efectes sobre el finançament de la sanitat". En aquest sentit, ha esmentat que aquest any el dèficit de la CASS superarà els 45 milions d'euros i, per tant, "el que no podem fer ara mateix és anar avançant dins del camí d'unes reformes sense veure els efectes de les que ja estan començades".

Font ha assegurat que la figura del tercer pagador per a certs sectors o certes patologies "s'ha d'examinar d'una altra manera, perquè això sí que és una necessitat". Per contra, ha dit, implantar-lo de forma generalitzada seria més aviat una mesura de confort.

Trobada amb el Col·legi de Metges

D'altra banda, el ministre ha remarcat que hi ha un compromís entre el Govern i els col·legis professionals per modular la cartera de serveis. De fet, aquest dijous al matí, Font s'ha reunit amb el Col·legi de Metges en una trobada de treball per tractar aspectes de salut. "Crec que ha sigut una reunió força interessant, molt productiva i ens hem donat deures conjuntament", ha expressat, assegurant que s'han emplaçat a tornar-se a trobar abans de l'estiu per fer un seguiment de la taula de treball. Finalment, el ministre ha reiterat que aquest treball conjunt s'ha de veure com una suma d'esforços "per aconseguir un instrument que sigui el que la sanitat d'Andorra necessita" i no "com un estira-i-arronsa".