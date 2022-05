Proposta d'acord el PS per a instaurar la figura del tercer pagador en un termini de dos mesos

Andorra la VellaMalgrat que des del 2014 el Govern es va comprometre a tirar endavant la figura del tercer pagador, una metodologia que actualment només s'aplica al metge referent, el cert és que encara no ha acabat d'estendre's a la resta de serveis sanitaris. És per això que el grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat aquest dimecres una proposta d'acord per a implementar el règim del tercer pagador en les proves diagnòstiques, radiològiques i en els productes farmacèutics en un termini màxim de dos mesos. La idea, segons han exposat el president del grup parlamentari i la consellera general del PS, Pere López i Susanna Vela, és "encomanar al Govern" aquest treball, el qual es va aprovar per unanimitat durant la legislatura anterior.

L'oposició ha recalcat que el fet d'haver d'avançar la totalitat del pagament de determinats serveis, que en casos com analítiques poden ascendir fins als 400 euros, "és una circumstància que avui dia afecta moltes persones", les quals, segons ha exposat López, són majoritàriament pensionistes i persones amb discapacitat que arriben a final de mes amb "una situació econòmica més justa" i, per tant, han d'esperar al mes següent per a fer-se un determinat tractament o, fins i tot, l'han d'ajornar. "El mateix passa amb alguns medicaments i metges especialistes", ha afegit.

El PS considera que es tracta "d'una mesura molt important perquè hi ha persones que estan deixant desatesa la seva salut per no poder fer aquell pagament" i, per tant, "és evident que hi ha persones que no estan tenint accés a la salut". El partit ha criticat que l'executiu sempre té "excuses de mal pagador" per no tirar endavant aquesta figura i que "no viu en la realitat d'avui dia del país". Amb tot, els socialdemòcrates creuen que es tracta "d'un tema de sensibilitat" que pretén "facilitar a una sèrie de persones que no tinguin tanta despesa", i més en el context actual que afecta el preu dels habitatges.

Des del Govern es va assegurar que la mesura s'impulsaria una vegada estigués aprovada la cartera de serveis, un mecanisme que malgrat que "tingui defectes", ja és vigent, per la qual cosa el PS creu que el termini de dos mesos és suficient per a implantar el tercer pagador. "És un reglament senzill perquè només és introduir una codificació nova", ha dit López, tenint en compte que el sistema informàtic per a fer-ho possible "ja està implantat".