Fa una foto-denúncia del trànsit a Barcelona i de retruc capta a una andorrana cometent una infracció

Andorra la VellaUn usuari ha volgut denunciar l'excessiu trànsit de cotxes al matí als carrers de Barcelona amb una imatge dels vehicles aplegats a la carretera. Tot i això, a la fotografia hi ha un altre detall, una motorista. En el moment que l'usuari ha fet la fotografia ha captat a una motorista andorrana circulant en direcció contrària per un carril per avançar als vehicles que fan cua, aprofitant que estava buit.