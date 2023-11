França incrementa la pressió sobre el contraban de tabac del Principat amb més controls

Andorra la VellaEls gendarmes de l'Alta Garona han fet públic el resultat d'un control antitabac de contraban provinent d'Andorra, mentre s'indicava que hi haurà un increment de l'acció per evitar el traspàs del tabac irregular. La polèmica per la pròxima obertura de la franquícia que poden entrar des dels països comunitaris veïns de França (Andorra no està inclosa) de fins a quatre cartons porta adjunta una política de control més estrictes.

Els gendarmes han penjat com a exemple un control fet a Melles entre les dues de la tarda i les sis. El desplegament era tot un avís per al gir que vol impulsar l'estat veí. Fins a onze gendarmes i dos delegats de la fiscalia per actuar immediatament contra els infractors.

En dues hores de controls es van detectar 8 vehicles que portaven tabac de contraban. Els comisos, pel desplegament són ínfims, però missatges fets públics per les xarxes socials indiquen que l'objectiu era deixar clar que qui porti tabac de contraban corre un risc. Al final es van controlar 22 cartons de tabac i tres pots de tabac d'embolicar.

El control a Melles s'uneix a l'acció en una pizzeria d'Auterive on els gendarmes van desarticular un punt de venda de tabac de contraban situat en la part de darrera d'una pizzeria.