Gairebé 1.000 places disponibles per a les activitats d'estiu d'Encamp

EncampEl comú d'Encamp obre a partir de dijous 10 de juny les inscripcions per a les activitats d'aquest estiu que s'adapten al context actual i preveuen totes les mesures sanitàries que es recomanen per a activitats de lleure. Seran prop de mil places disponibles, 960, entre les nou setmanes d'activitats i els tres torns de les colònies als Cortals.

Des del departament de Joventut i Esports s'han programat les setmanes d'activitats conegudes com a '4X15': activitats d'esports, jocs i de lleure, diürnes amb servei de menjador i els tres torns de deu dies de 'Colònies Cortals'.

El conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, ha explicat que "s'han programat moltes activitats, tallers, jocs, excursions en relació amb el món de la televisió, la ràdio o anant temps enrere redescobrint el telègraf, els segells... combinant història i futur, aprenentatge i lleure amb l'objectiu de donar resposta a les famílies durant l'estiu i que els infants i joves gaudeixin d'un estiu inoblidable".

El conseller de Joventut i Esports ha remarcat que "les mesures sanitàries que s'han previst són molt similars a les de l'any passat, ja que van funcionar molt bé", com per exemple, la utilització de més espais exteriors i interiors, limitacions del nombre d'inscrits per cada torn, o bé mesures de neteja i desinfecció amb més freqüència, entre altres.

Així, s'oferiran les setmanes d'activitats, conegudes com a '4x15' que es desenvoluparan del 5 de juliol al 3 de setembre, de dos quarts de nou del matí a les vuit del vespre. Estan dirigides a nens i nenes de 6 a 11 anys. Les activitats estan dividides en torns setmanals a un preu de 88,90 euros, amb un 10% de descompte si és membre del Club Piolet i de l'àrea dia a dia i d'un 20% de descompte per al segon germà/germana. Les activitats es duran a terme en diferents espais de la parròquia i les places estan limitades a 75 participants per setmana a Encamp. Al Pas de la Casa les places disponibles són 20 i els horaris són de nou del matí a vuit del vespre de dilluns a dissabte i de nou a set de la tarda els diumenges, i fins a dotze anys.

Per altra banda s'organitzen també les colònies a l'alberg de la Baronia, del 5 al 14 de juliol, del 19 al 28 de juliol i del 2 a l'11 d'agost. Aquesta activitat està dirigida a infants i joves de 8 a 17 anys i hi haurà 35 places disponibles per torn. El preu de l'activitat és, per torn, de 239,40 euros per a infants i joves de la parròquia, de 285,80 euros per als infants i joves del país i de 483,80 euros per a infants i joves de fora del país. També hi ha descomptes d'un 10% si és membre del Club Piolet o disposa del Carnet Jove i un 20% per al segon germà/germana.

L'objectiu temàtic d'enguany és aconseguir donar a conèixer l'impacte que han tingut i tenen els mitjans de comunicació en la nostra societat, el lema és 'Desconnecta per connectar'. Es treballarà l'evolució, al llarg del temps, dels mitjans de comunicació, de tal manera que ajudi als infants i joves a prendre consciència de la importància dels avenços tecnològics dels quals poden gaudir actualment, descobrint el món de la televisió, la ràdio, la premsa... però també canals de comunicació més tradicionals com el correu postal, els senyals de fum, els missatgers, en el marc de l'educació en el lleure.

Les inscripcions es formalitzaran al web del comú a través de l'aplicació habitual i estarà operativa a partir de dijous 10 de juny.

Des del comú s'informa que organitzen aquestes activitats adreçades a infants i joves perquè tinguin una "molt bona experiència" durant l'estiu i alhora es pugui donar resposta a les necessitats de conciliació laboral a les famílies. Des del departament de Cultura i Afers Socials estan habilitades les prestacions socials necessàries per a aquelles famílies que per a poder inscriure els seus fills necessitin una ajuda per fer front a les quotes d'inscripció.