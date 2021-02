La Generalitat anuncia l'assimilació d'Andorra i l'Alt Urgell a partir de dilluns

Andorra la VellaLa Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest divendres al vespre que a partir de dilluns serà vigent l'assimilació entre Andorra i l'Alt Urgell. Així, a través d'un comunicat s'anuncia que "les adaptacions de les restriccions de mobilitat que entraran en vigor dilluns 8 de febrer inclouran la unificació a efectes de mobilitat permesa entre l’Alt Urgell i Andorra".

En aquest sentit es posa en relleu que aquest dilluns, un cop finalitzat el confinament nocturn, entraran en vigor les noves restriccions de mobilitat autoritzades pel Procicat, les quals contemplen passar del confinament perimetral municipal al confinament perimetral comarcal. "En aquest sentit, i un cop realitzades totes les comprovacions de la situació epidemiològica i l’estudi de la situació actual en ambdós territoris, s’ha decidit que la comarca de l’Alt Urgell i Andorra siguin considerats un únic territori a efectes de les restriccions de mobilitat a partir de dilluns". Així, el confinament perimetral comarcal permetrà la mobilitat entre Andorra i l'Alt Urgell. Amb tot, les autoritats catalanes recorden que cal restringir la mobilitat "el màxim necessari" i mantenir la màxima alerta pel que fa al compliment de les mesures d’autoprotecció davant la Covid-19.

Cal recordar que el Govern havia expressat la seva "sorpresa" aquest dijous en saber que des de la Generalitat s'havia manifestat que no constava la petició per part d'Andorra per a aquesta assimilació i es recordava que hi era sobre la taula des de feia dies, tant de manera formal com informal.