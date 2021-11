Gestionar els pisos socials, un dels principals deures de l'institut de l'habitatge

Andorra la VellaL'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) comptarà per a l'any que ve amb un pressupost de 268.953 euros, un total que és superior al que es preveia inicialment arran de l'increment del capítol dos, el que fa referència a consum de béns corrents i serveis. Tal com es recorda en la memòria explicativa, els objectius de l'institut seran l'execució i la gestió de les polítiques d'habitatge i entre els projectes principals previstos per al 2022 hi ha la gestió i manteniment de l'edifici Casa Aristot Mora, que s'està construint al carrer Ciutat de Valls, i que anirà destinat a habitatge de protecció pública. D'aquesta manera, haurà de fer el pagament del cànon de cessió d'ús a favor de la Fundació Privada Armor, el manteniment de l'edifici i la implementació del projecte 'Housing First comunal' vinculat a l'adjudicació dels habitatges a favor de les persones beneficiàries.

També haurà d'assumir la responsabilitat de la plataforma informàtica vinculada al fitxer de dades relatives als contractes d'arrendament d'habitatges; promoure la constitució del fons d'habitatge; gestionar i mantenir actualitzat el sistema d'indicadors de l'habitatge i col·laborar amb el gabinet tècnic d'habitatge per elaborar el pla al dret a l'habitatge així com la proposta de planificació estratègica d'habitatge.

L'ens tindrà unes despeses de personal de 94.733 euros i els consums de béns corrents i serveis estan xifrats en 103.720 euros. Les despeses financeres estan calculades en 2.000 euros. Pel que fa a les inversions reals, s'eleven a 68.500 euros, 50.000 dels quals són per a edificis i altres construccions. Pel que fa als ingressos, 200.453 li arribaran en forma de transferències corrents del Govern i els 68.500 restants en transferències de capital també de l'executiu.

Consta en el pressupost que la remuneració de la direcció, que està contractat com a agent de l'administració de caràcter indefinit, serà de 52.728 euros a l'any. Així mateix, s'especifica que l'INH necessita "una estructura mínima per a l'execució de les funcions que té atribuïdes" i per això, s'ha previst una contractació laboral equivalent a un nivell IX per import de 26.694,86 euros a l'any.

D'altra banda, i tenint en compte, els preus de mercat, s'ha fet una previsió de la despesa relativa al lloguer de l'edifici o local en què s'ubiqui l'INH per un import de 14.400 euros a l'any.

En la partida de despeses també s'ha previst la realització d'un congrés internacional en matèria d'habitatge per un import de 4.800 euros.