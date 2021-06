Els pisos socials del carrer Ciutat de Valls d'Andorra la Vella estaran disponibles el primer trimestre del 2022

Andorra la VellaEl primer trimestre de l'any que ve el país comptarà amb 22 habitatges d'ús social que el Govern, conjuntament amb la família Aristot Mora, han impulsat al carrer Ciutat de Valls d'Andorra la Vella. Es tracta d'un immoble que està construint la família i que posteriorment el Govern gestionarà a través d'un lloguer de 40.000 euros a l'any. Els inquilins que habitaran aquests habitatges, tipus estudi, seran persones vulnerables i un reglament que impulsarà l'Institut Nacional de l'Habitatge i Afers Socials establirà els requisits per accedir-hi, tal com ha explicat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy.

"És la primera iniciativa d'edificació d'habitatges d'ús social del Govern i es ve a sumar a aquelles polítiques d'habitatge que estem impulsant des de l'inici de la legislatura", ha destacat Filloy, que ha afegit que la voluntat és establir "diferents modalitats, vies de l'habitatge per donar resposta a les necessitats de la població". En el cas de l'edifici de Ciutat de Valls número 69 seran pisos destinats a persones vulnerables que necessiten un habitatge i no poden accedir a un d'ordinari. En aquest sentit, ha volgut incidir que no s'ha de confondre aquesta iniciativa amb la que el Govern impulsarà a la Borda Nova, que seran pisos a preu assequible destinats a persones que tenen ingressos però que no poden accedir al mercat ordinari, "són pisos una mica bonificats, a preu assequible que cal diferenciar d'aquest altre model que són pisos socials". Filloy ha incidit, a més, que en aquest cas de Ciutat de Valls s'està al davant "d'un exemple clar" de col·laboració publicoprivada a través de la qual la família Aristot Mora construeix l'edifici i el Govern el lloga per gestionar-lo. El ministre ha incidit en el fet que aquesta col·laboració serveixi per donar "resposta social a la primera inquietud de la població: l'habitatge".

Filloy ha manifestat que la política d'habitatge que està impulsat l'executiu es veurà "arrodonida" aquesta setmana amb l'aprovació de la llei que dona cobertura a l'Institut Nacional de l'Habitatge, que a més serà "l'òrgan facultat per regular aquestes estructures". Així, de fet, serà l'institut juntament amb el ministeri d'Afers Socials els que impulsin un reglament que permeti l'ús a aquests habitatges.

El bloc de pisos comptarà amb un total de 22 habitatges repartits en nou plantes. La planta baixa s'ha concebut com a un espai comú que troba continuïtat en la primera planta, en què hi haurà una zona de bugaderia compartida per al veïnatge de l'edifici.

En la visita al pis mostra hi han pres part a més de Filloy, el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, a més de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i els membres del Patronat de la Fundació Privada Armor, Jordi Aristot i Daniel Aristot.