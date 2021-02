Gili advoca perquè els agents puguin treballar amb "garanties"

Escaldes-EngordanyEls aldarulls que es van registrar la setmana passada a Escaldes-Engordany i que va acabar amb agents de circulació ferits ha portat al comú d'Escaldes-Engordany a apostar perquè es faci una "reflexió" sobre com es pot millorar per fer que els agents de circulació puguin fer la seva feina "amb garanties". En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, aposta perquè hi hagi un treball conjunt entre els comuns i el Govern per avaluar no només com es pot millorar la feina que fan aquests agents sinó també actuacions de cara als joves. En aquest sentit, Gili, que ha mostrat la preocupació del comú, creu que s'ha de valorar que els joves puguin tenir espais en els quals trobar-se i més especialment en moments com l'actual en què moltes instal·lacions estan tancades i també considera que s'hauria de fomentar la figura de l'educador de carrer. Totes aquestes propostes creu que són les que han de ser avaluades.

(Seguirà ampliació)