González no vol que la seu d’Andorra Telecom s’edifiqui a la plaça The Cloud

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella amb la majoria d’Enclar ha enviat una carta a Andorra Telecom perquè el nou edifici Node previst per l’operadora de Telecomunicacions no es faci a la plaça anomenada The Cloud que connecta l’avinguda Meritxell amb Bonaventura Riberaygua. el comú ofereix un terreny en l’aparcament del Fener 2

Xavier Espot ja ha anunciat que es rebutjarà aquesta proposta perquè ja hi ha una important inversió feta en el projecte i seria llençar els diners. Tot el procés de disseny i d’adequació, a banda de tota la negociació amb veïns i comerciants, s’aniria en orris i caldria començar de zero i donar els diners per perduts.

No hi haurà doncs el trasllat que suposava que el comú entregués l’espai que té a l’aparcament Fener 2 perquè Andorra Telecom posi l’edifici Node. Gonzálezées partidari del canvi perquè considera que la plaça actual ha estat molt positiva per a la parròquia i cal mantenir-la sense perdre l’espai que suposa la futura construcció.

Cal recordar que Andorra Telecom ja ha cedit la meitat del terreny ja que l’espai estava ocupat per les seves primeres instal·lacions i ara només disposarà d’una part on anirà el nou edifici.

L’edifici Node és especial. Anirà baixant de manera escalonada i en format de terrassa fins al carrer Sant Salvador. Amb la intenció també que els veïns de la zona en formin part. L’element principal d’aquest edifici serà la fusta.

El projecte intentarà integrar els espais que l’envolten, les avingudes Meritxell i el Fener i Riberaygua i Travesseres. Distribuït per zones, comptarà amb espais interiors oberts, dinàmics i flexibles.