Govern no farà fora els treballadors peruans que van patir abusos laborals

Andorra la VellaLorenzo Castillo, president de l'associació 'Peruanos en Andorra' assegura que si Govern hagués actuat abans contra els culpables de l'abandonament i trasllat d'alguns treballadors fora del país, pagarien per la via penal els abusos comesos. Segons informa RTVA, l'executiu s'ha compromès a buscar feina per a ells. Durant els darrers dies un grup de representants peruans van desplaçar-se cap al Principat per tractar aquesta qüestió. Dins l'acord de recerca laboral entrarien 10 treballadors, 6 que viuen a Coll de Nargó i 4 a Andorra. Castillo denuncia que s'ha actuat contra la salut i contra la vida dels treballadors que han estat abandonats a la intempèrie. Es calcula que al país hi ha entre 1.000 i 3.000 peruans entre regulars i irregulars.