El Govern pressionat pels sindicats i associacions per l'increment del 3% dels funcionaris

Andorra la VellaVuit sindicats i associacions que representen treballadors del Govern i de l'administració de justícia han presentat una demanda judicial contra la decisió del Govern de no apujar el 3% al complement de millora dels funcionaris. Així, des del Sindicat de personal adscrit a l'administració general (Sipaag), l'Associació de bombers d'Andorra, el sindicat penitenciari, el Sindicat de Funcionaris de Duana, el Sindicat de l'ensenyament públic (SEP), l'Associació de bombers d'Andorra 118, el Sindicat de personal adscrit a l'administració de justícia (Sipaaj) i el Sindicat d'institucions penitenciàries es posa en relleu que el mes de gener es van augmentar les graelles salarials un 3%. Tanmateix, aquest augment "únicament es va aplicar al sou base i no al sou base més el complement de millora, com sempre s'havia fet en aplicar l'IPC, el que va provocar que la posició retributiva de tots els funcionaris que percebien complement de millora es rebaixés, tal com consta en les nòmines", denuncien.

Arran d'aquesta constatació, el 14 de febrer els vuit sindicats i associacions van presentar un recurs contra el Govern exposant, entre altres, que la posició retributiva únicament podia ser rebaixada en cas de canvi del funcionari a un lloc de treball de nivell de classificació superior, tal com estableix el reglament de selecció, promoció i carrera professional. El mes següent, afegeixen, el Govern va procedir a modificar a l'alça la posició retributiva de tots els funcionaris fins i tot per sobre de la que tenien l'any 2022, però "no va aplicar l'augment del 3%, de forma que, aquesta posició retributiva no s'ajusta en absolut a les taules salarials publicades al BOPA", afegeixen. La modificació de la posició retributiva que apareix a les nòmines afecta també els mesos de gener i febrer del 2023, és a dir, aquesta posició, que havia estat "rebaixada" el mes de gener del 2023, a conseqüència de no aplicar al complement de millora o carrera el mateix increment que al sou base, de sobte, puja a un percentatge fins i tot superior al de l'any 2022 i anteriors. Així, la "'solució' que sembla que ha trobat el Govern, ha estat 'augmentar' la posició retributiva dels funcionaris, encara que, no es correspongui amb la realitat", denuncien els sindicats i associacions a través d'un comunicat.

"Una altra modificació que s'aprecia és que en totes les nòmines, a partir del setembre del 2022 el concepte 'complement de millora', de sobte es converteix en 'complement de carrera'", afegeixen.

Els sindicats i associacions que formen la plataforma sindical han decidit presentar una demanda judicial "a la vista de les actuacions del Govern, que va modificar i alterar les nòmines que ja havien estat publicades, suposadament a fi de simular una posició retributiva superior que no s'ajusta a la realitat, per tal de no aplicar l'augment del 3% al complement de millora".