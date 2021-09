El Govern preveu tenir en funcionament tot el vial de Sant Julià el 2015

Sant Julià de LòriaFa 10 anys era notícia...

El Govern treballa amb la previsió de tenir en funcionament tot el vial de Sant Julià el 2015, sempre i quan es puguin pressupostar les fases que falten i iniciar les obres a partir del 2013. Ho ha dit el ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, en el decurs d'una visita a les obres de les fases 3 i 4 del vial. Alcobé també ha explicat que la setmana vinent es reuneixen amb el Comú de Sant Julià de Lòria per presentar la proposta provisional d'embrancament del vial amb la carretera general a l'alçada de la plaça Laurèdia. La proposta passa per la construcció d'una rotonda en aquest punt, habilitar tres carrils en el tram de la carretera general fins al pont de Fontaneda i compensar l'aparcament en un dels carrils del tram de la carretera que va des de la plaça Laurèdia fins a les Arades.

El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, han fet aquest dijous una visita d'obra a les fases 3 i 4 del vial de Sant Julià, que inclou el túnel de la Tàpia. Alcobé ha explicat que s'estan complint els terminis i a finals d'any estarà acabat el túnel i a la primavera vinent el vial que connecta Aixovall amb la boca nord del túnel. Aquestes dues fases tenen un cost de 24,4 i 13,1 milions d'euros respectivament.

Tot i això, queda encara per aclarir quin serà el tipus de connexió d'aquest tram del vial amb la carretera general. Aquesta propera setmana, ha avançat el ministre Alcobé que es reuniran amb el Comú de Sant Julià per presentar-los-hi les simulacions i la proposta de connexió provisional mentre no estiguin fets els trams 1 i 2, i arribar a una solució consensuada.

Jordi Alcobé ha explicat que la proposta passa per la construcció d'una rotonda a l'alçada de la plaça Laurèdia que 'permeti circumval·lar a la carretera general i, per tant, el trànsit que arribi del túnel tingui sortida fluïda'. La proposta també contempla que en el tram de la carretera actual que va de la plaça Laurèdia fins a Fontaneda s'hi habilitin tres carrils, cosa que afectarà les actuals places d'aparcament. La solució alternativa seria habilitar zones d'aparcament en el tram que va de la plaça Laurèdia en amunt eliminant el carril bus.

Negociant el fals túnel del càmping Huguet

Pel que fa als trams 1 i 2, amb un cost aproximat de 42 milions d'euros i que inclou un túnel de 500 metres, un tram de vial descobert i un fals túnel, Alcobé ha dit que treballen en la perspectiva que puguin pressupostar-se les obres el 2013, i tenir tot el vial complert el 2015. Ha explicat que les fases 1 i 2 no tenen el projecte executiu complet, ja que faltaria el del fals túnel que ha d'anar situat a l'antic càmping Huguet. El Govern negocia en aquests moments amb els propietaris dels terrenys per evitar aquesta construcció i rebaixar així el cost de l'obra dels dos trams que falten en uns sis milions d'euros. En funció d'aquesta negociació, el cost final de l'obra serà d'entre 75 i 80 milions d'euros.