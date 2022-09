Govern regula l'aplicació del testament digital

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament d'aplicació de la llei qualificada de Protecció de Dades Personal, que regula, entre altres aspectes l'anomenat testament digital, a través del qual una persona pot donar instruccions als hereus sobre l'ús i la destinació de la informació continguda a les xarxes socials i a altres prestadors de serveis digitals en cas de mort o de pèrdua de capacitats.

A banda del testament digital, també es crea el Registre electrònic de voluntats digitals adscrit al Registre civil on es poden inscriure els documents de voluntats digitals en el cas que els interessats no hagin disposat aquestes qüestions via testament, codicil o memòries testamentàries. L’accés al Registre electrònic de voluntats digitals és reservat al titular de les voluntats digitals i, quan aquest hagi traspassat, a les persones o les institucions legitimades pel causant.

El consell de ministres també ha donat llum verd al Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), que regula i precisa diferents qüestions com ara el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs o el procediment sancionador, a banda d'adaptar-lo a la normativa actual en l'àmbit internacional.