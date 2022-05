El Govern traurà els gravàmens a la importació d'aliments pel bestiar

OrdinoLa segona edició de la fira del bestiar d'Ordino, que se celebra aquest cap de setmana a la parròquia, aplega més de 140 animals, concretament 75 ovelles i una setantena de vaques i braus. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha manifestat durant la inauguració de l'esdeveniment que Ordino té més de deu famílies que es dediquen a la pagesia, tot exposant que la recuperació de la fira és una manera d'ajudar a protegir el sector primari.

Per la seva banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha exposat que des del Govern impulsarà accions durant el mes de maig per ajudar als increments de preus globals que també sofreixen els ramaders a causa de l'impacte i les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Així doncs, ha anunciat que s'eliminaran els gravàmens sobre els contingents d'importació d'aliments per al bestiar amb la voluntat de donar un cop de mà al sector, el qual, ha dit, tot i no ser el que més aporta al PIB del país, té una tradició molt arrelada a Andorra.

(Seguirà ampliació)