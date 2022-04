Gran expectació a Ordino amb el pas del Tour Auto 2022

OrdinoLa 31a edició del Tour Auto 2022 ha arribat aquest dissabte a la tarda Andorra en la cinquena i última etapa de la competició. La prova de carretera reservada a vehicles clàssics i històrics de competició amb més prestigi a nivell mundial ha passat aquest dissabte per Ordino, on els cotxes han fet un breu reagrupament a l'aparcament del Camp de la Tanada amb una gran expectació de públic per poder veure els vehicles.

El conseller de Turisme, Esports i Dinamització del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, ha destacat que la prova posiciona la parròquia dins el món dels clàssics, ja que a Ordino també hi passa el ral·li nacional i el Winter ral·li. "Poder tenir aquí totes aquestes joies sobre rodes és molt important", ha manifestat el conseller, remarcant l'entorn privilegiat que és Ordino per poder veure aquests vehicles. De fet, abans d'iniciar la 14a i última especial cronometrada de la prova al coll d'Ordino, els vehicles han passat pel carrer major de la parròquia. "Crec que serà una de les imatges més maques del Tour Auto 2022", ha remarcat el conseller.

A més, Serracanta ha comentat que aquesta prova ha ajudat a dinamitzar la parròquia, sobretot la restauració. En aquesta època baixa de turisme estranger, el Tour Auto o la fira del bestiar de la setmana vinent, són esdeveniments que aporten turisme nacional, ha afegit Serracanta.