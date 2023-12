Gran part de la població veu l'ús del català com un dels factors clau en l'adaptació

Andorra la VellaComunicar-se habitualment en llengua catalana continua sent un element "molt important" per considerar que una persona està integrada a Andorra, però ja no és punt prioritari com ho era fins ara fa pocs anys. Així ho conclouen els resultats d'un estudi sobre la immigració al Principat, que l'entitat Andorra Recerca+Innovació ha dut a terme al llarg del passat any 2022, amb un univers de gairebé 800 residents; és a dir, un 1% de la població.

L'ús i el coneixement del català es valora com a "molt o bastant rellevant" per un 83,3% dels enquestats. Tot i això, s'ha registrat un descens de valoració (-8,6 punts) respecte de les dades d'ara fa dues dècades, quan era l'element més important i el valoraven així gairebé el 92% dels residents. Així, ara el punt que es considera més prioritari per a la integració és, genèricament, "adaptar-se a l'estil de vida d'Andorra" i als seus costums (hi estan d'acord un 90,1%) i en segon lloc hi apareix la participació en la vida social del país, amb un suport del 84,2%.

Pel que fa a la necessitat de conèixer la llengua catalana per viure a Andorra, ha disminuït el percentatge de persones que així ho considera, passant del 64,4% al 2002 al 50,3% en la darrera enquesta. Mentre, ha crescut en gairebé la mateixa proporció les que afirmen que cal "només en alguns àmbits", del 20,6% fa vint anys a un 36,1% al 2022. A més, segons es desprén de l'estudi, ho veuen més necessari les persones de nacionalitat andorrana i les que porten més anys residint al país.

Entre els motius en defensa de la necessitat del català, els enquestats argumenten que "és la llengua oficial del Principat" i és un element d'integració al país. Per contra, els que creuen que només ho és en alguns àmbits al·leguen que "hi ha més d'una llengua", que el català només s'utilitza en àmbits institucionals o que "es parla més en castellà".

El coordinador de l'àrea de sociologia d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I), Joan Micó, indica que cal tenir en compte el context d'arribada de més immigració a Andorra que s'ha produït en els darrers anys a l'hora d'entendre aquesta visió. Tot i això, ha volgut deixar clar que un dels perills que no s'ha detectat estaria en el fet que es consideres que "no és imprescindible" que els fills d'aquestes persones immigrades sabessin català.

Per la seva banda, Pepita Batalla, investigadora de l'àrea de sociologia d'AR+I, ha explicat que aprendre la llengua, participar en la vida social i adquirir els costums del país són els principals elements de la teoria de la integració de la població immigrada, tot i que aquestes persones ja estiguin fent passos per formar part d'una Andorra "heterogènia".

D'altra banda, l'enquesta també demanava una valoració del grau de simpatia que senten per persones de diversos països i regions del món. En aquest sentit, a Catalunya és passa d'un 7,6 al 2002 i a un 7,7 de l'any passat. Així, queda per darrere d'Andalusia, que se situa en un 8,1 per un 7,3 de fa vint anys; altres comunitats autònomes de l'estàt espanyol, amb 8,0 al 2022 i 7,3 al 2002; i Galícia, amb 7,8 en la darrera enquesta i 7,0 en la de fa dues dècades.

La immigració, positiva per Andorra

Els resultats de l'estudi conclouen la immigració és percebuda positivament al país, segons les respostes del 85% dels enquestats. Mentre, un 6% la considera negativa i un 9% ni positiva ni negativa. El motiu principal d'acceptació és que els nouvinguts són necessaris pel funcionament de l'economia. A més, un 60% dels residents que han participat en l'informe defensen l'actual sistema de quotes de treballadors. Mentre, un 25,5% creu que s'hauria de facilitar l'entrada d'immigrants i un 14% pensa que s'hauria de restringir.

La població d'Andorra s'ha multiplicat per deu en els darrers 60 anys. D'aquesta, la proporció de persones de nacionalitat espanyola i francesa s'ha mantingut en la darrera dècada, mentre que ha baixat la de portuguesos i ha crescut la d'altres nacionalitats, entre elles les de persones procedents de Llatinoamèrica.

Pel que fa a les ocupacions d'aquestes persones, hi ha una major presència en els sectors d'hostaleria, comerç i construcció per part d'immigrants joves o amb pocs anys de residència l país. Mentre, les segones generacions, ja nascudes al Principat, van accedint a feines més qualificades.

Finalment, d'entre els aspectes més ben valorats de la seva situació a Andorra en comparació a la del seu lloc d'origen hi ha la seguretat ciutadana, l'entorn natural, la qualitat de vida, la feina i l'atenció sanitària. Per contra, el preu de l'habitatge i les relacions socials són els factors més negatius pels enquestats.