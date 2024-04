Gruixos de fins a 160 centímetres en l'últim cap de setmana de la temporada a Ordino Arcalís

Andorra la VellaOrdino Arcalís ja està preparada per al darrer cap de setmana de la temporada, que afronta amb unes bones condicions de neu. Les nevades rebudes fa uns dies i l'òptima ubicació de l'estació han propiciat que el domini ordinenc hagi pogut allargar la temporada, i que a més ho faci amb bones condicions perquè els esquiadors puguin gaudir d'una bona jornada d'esquí amb una meteorologia que es preveu estable i acomiadar la temporada en gran.

Així, Ordino Arcalís compta per aquest cap de setmana amb pràcticament el 80% de les pistes obertes, 10 dels 15 remuntadors actius i gruixos que van des del metre fins als 160 cm de neu primavera. L'estació compta, a més, amb els dos circuits per a esquí de muntanya disponibles, Les Portelles i La Coma, per aquells que desitgin gaudir de la muntanya i del bon temps fent una bona excursió.

Els serveis de l'estació, tant pel que fa als locals de restauració com a l'escola d'esquí i snowboard, es mantenen també oberts durant el cap de setmana, amb el restaurant La Coma com a punt neuràlgic per a assaborir la bona cuina de muntanya i els seus arrossos o, senzillament, per gaudir d'un bon descans prenent un refrigeri a la seva terrassa a més de 2.000 m d'altitud.

Diumenge serà el darrer dia de la temporada, i a partir de dilluns Ordino Arcalís romandrà tancada per iniciar els preparatius per a la campanya d'estiu.