Grup Pyrénées inaugura l'exposició fotogràfica de la Vall del Madriu-Perafita-Claror

Andorra la VellaUna vintena de fotografies de la Vall del Madriu-Perafita-Claror conformen la primera exposició que Grup Pyrénées dedica al foment de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. El cònsol major de Sant Julià de Lòria i President de la Comissió de La Vall del Madriu-Perafita-Claror, Josep Majoral, i el President de Grup Pyrénées, Patrick Pérez, han estat els encarregats d’inaugurar la mostra, instal·lada a l'espai de 'Bon Appétit' de Carrefour Andorra 2000. Majoral, Pérez, així com el cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié i el Director General de Pyrénées Andorra, Sergio Romero, han tallat una cinta simbòlica per obrir l'exposició.

Les fotografies lluiran a l’espai 'Bon Appétit' de Carrefour Andorra 2000 fins al 15 de març i compten amb una breu explicació sobre els tresors naturals d'aquest Patrimoni de la Humanitat andorrà i està disponible en quatre idiomes (català, espanyol, francès i anglès). L'exposició està disponible des del passat 26 de gener, quan va començar amb motiu del dia internacional de l'educació ambiental, i ha estat organitzada per l'equip ONE TEAM de sostenibilitat de Grup Pyrénées. ONE TEAM és una proposta que sorgeix des de Direcció General per iniciar una transformació cultural que millori el treball en equip i les dinàmiques laborals i de gestió de la companyia. ONE TEAM està format per set grups multidisciplinaris i transversals, on no hi ha jerarquies i l'opinió de tots els treballadors val el mateix.

El cònsol major de Sant Julià i President de la Comissió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, Josep Majoral, ha destacat en el seu discurs de benvinguda que espera que l'exposició "sigui una manera d'apropar el patrimoni natural a tots aquells que s'apropin al Carrefour Andorra 2000". En aquest sentit, també ha declarat que desitja que aquesta exposició "sigui la primera de moltes iniciatives per mostrar la riquera del país".

Per la seva banda, i en nom del ONE TEAM Sostenibilitat de Grup Pyrénées, Mònica Claverol ha reconegut que l'equip s'ha sentit molt emocionat per la gran acollida que ha tingut la inauguració de l'exposició. "Normalment, els actes que fem són a escala interna i per als treballadors i treballadores de Pyrénées, i com és la primera vegada que fem un esdeveniment obert al públic, no sabien quina resposta tindria, però estem contents perquè ha estat un èxit". En el seu discurs de benvinguda, Claverol també ha explicat que la idea de l'exposició va néixer arran d'una visita de l'equip ONE TEAM Sostenibilitat amb el cos de Banders, "a través dels quals vam saber que hi havia una sèrie de vídeos i fotografies sobre la Vall que podíem exposar, i la directora de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, Susanna Simó, va col·laborar amb nosaltres per fer possible aquest esdeveniment".

Ser més eco

Amb motiu del 75è aniversari de Pyrénées Andorra s'han impulsat un seguit de propòsits a complir durant la nova etapa que obre la companyia. El primer propòsit que es marca Pyrénées per al nou any -i que els clients van votar com el més important a través d'un concurs a les xarxes socials- és, precisament, 'ser més eco'. Segons han explicat des de Pyrénées, amb aquest objectiu es fixa l'aliança de marques de moda i alimentació sostenibles, canvis en la gestió interna de l'empresa i l'organització d'activitats, conferències i esdeveniments de conscienciació com l'exposició de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.