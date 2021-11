Grup Pyrénées defineix les bases del futur Pla de Sostenibilitat

Andorra la VellaEl Grup Pyrénées treballa en la definició del futur Pla de Sostenibilitat que preveu desplegar en els pròxims mesos. Algunes de les accions que formen part d'aquest full de ruta ja s'han posat en marxa, com l'eliminació de totes les ampolles de plàstic al servei de restauració o la utilització d'envasos reciclats i reciclables pel menjar per emportar; d'altres, com la introducció d'una aplicació mòbil de 'carpooling' i bons per incentivar la mobilitat sostenible entre els empleats, s'estan acabant de desenvolupar per incloure's més endavant.

El Pla de Sostenibilitat és una de les accions impulsades pel Grup Pyrénées a través de ONE TEAM, una proposta que sorgeix des de Direcció General per iniciar una transformació cultural que millori el treball en equip i les dinàmiques laborals i de gestió de la companyia. ONE TEAM està format per set grups multidisciplinaris i transversals, on no hi ha jerarquies i l'opinió de tots els treballadors val el mateix. Tal com explica Aida Torras, al capdavant de la secció Sostenibilitat, "el nostre objectiu principal és treballar per dur a terme accions que facin del Grup Pyrénées una empresa més sostenible" i en aquest sentit, "hem ajudat a crear una sèrie d'avantatges per als empleats, per l'adquisició de vehicles, motocicletes i patinets elèctrics, i hem fet canvis interns en l'ús de materials d'oficina, a més de dur a terme campanyes internes de conscienciació".

Torras assegura que el pla de Sostenibilitat "ajudarà el Grup Pyrénées a definir les accions a seguir d'aquí al 2030". Entre algunes de les decisions que inclou el pla també hi ha "una "millora energètica del grup, il·luminació Led i control exhaustiu de consums". A més a més, des del Grup Pyrénées es fa "un exercici molt important en la cerca de proveïdors i empreses que siguin respectuoses amb el medi ambient, i busquem marques responsables que utilitzen materials reciclats en la seva manufactura i també tenen cura del procés de producció". Des de fa uns mesos, el servei a domicili de Pyrénées fa servir caixes de material reciclat i reciclable, i si el client ho vol, s'encarrega d'emportar-se-les per fer la gestió del cicle de vida.