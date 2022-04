Grup Pyrénées i el valor social afegit de Sant Jordi

Andorra la VellaLes roses artesanals i altres productes elaborats per les treballadores i treballadors de i&i Serveis amb motiu de la diada de Sant Jordi estaran presents, dissabte vinent, a Pyrénées Andorra i Carrefour Andorra 2000. Es tracta de peces úniques elaborades per l'empresa de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) que genera oportunitats laborals per aconseguir la plena inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual, proporcionant-los un treball digne i remunerat.

Tots els articles en venda estan elaborats -i en la major part dels casos també dissenyats- per persones ateses a la Fundació amb materials naturals com fusta o pelfa. Això fa que cada peça sigui única i aporta al producte un valor social afegit. Hi ha diversitat d'articles pensats per felicitar la diada de Sant Jordi, com són roses de tela, punts de llibre, tasses, clauers, ambientadors... Val a dir que tots aquests detalls també es podran trobar a les fires de la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.

Grup Pyrénées col·labora de manera habitual amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, ja sigui a través de la inclusió laboral dels seus usuaris com de la promoció i venda dels objectes elaborats per i&i Serveis. Entre les accions solidàries que fan conjuntament hi ha, a més de la diada de Sant Jordi, la venda de decoració nadalenca o les caixes d'Art Cru fetes per Mel Alemany i decorades per persones de la FPNSM.