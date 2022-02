La tercera edició d’Art Cru Andorra recapta 2.780 euros

Andorra la VellaLa tercera edició d'Art Cru Andorra ha aconseguit recaptar 2.780 euros per a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM). La iniciativa solidària, impulsada conjuntament per Grup Pyrénées, el Museu Thyssen Andorra i l'empresa catalana Torrons i Mel Alemany, elabora anualment unes caixes de regal amb valor social, d'edició limitada, que contenen una selecció de productes gurmet de la marca, premiats als "Great Taste Awards", considerats els Òscars de l'alimentació. Les capses estan il·lustrades amb dibuixos d'usuaris de la FPNSM, seleccionats en el concurs de dibuix 'Art Cru Andorra', en el qual participen les persones ateses de diferents serveis de l'entitat.

L'entrega del xec s'ha dut a terme aquest dimarts a la quarta planta de Pyrénées Andorra en presència de la presidenta de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, Maria Pilar Díez, la cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra, Teresa Areny, el director general de Grup Pyrénées, Sergio Romero i el director màrqueting de Grup Pyrénées, Àngel Alonso. La presidenta de la FPNSM ha agraït als presents l’esforç, “no només pels diners recaptats, sino perquè Pyrénées i el museu Carmen Thyssen són empreses importants i donen visibilitat a la Fundació, i per a nosaltres és un benefici doble”. Per la seva banda, el director màrqueting de Grup Pyrénées ha destacat que “la col·laboració amb iniciatives solidàries i socials és un pilar essencial de Grup Pyrénées i esperem que així sigui per molts anys i en la pròxima edició aconseguim que l’edició d'Art Cru Andorra tingui encara més èxit”. Ha recordat que aquest projecte és iniciativa de l’equip de la secció d’alimentació i que sense la gran col·laboració entre tots els implicats, començant per Mel i Torrons Alemany i el Museu Carmen Thyssen Andorra, no seria possible posar a la venda, cada any des del 2019, aquestes caixes que són el millor regal solidari per a les festes. Ha donat les gràcies també a Morabanc, que col·labora molt activament des de l'inici de la iniciativa i que permet fer que aquest projecte segueixi any rere any.

Les capses il·lustrades es van vendre per les festes nadalenques al supermercat de Pyrénées Andorra i al museu Carmen Thyssen. 'Art Cru Andorra' és un projecte solidari que té vocació de proposar productes gurmet d'alt nivell sense processar i en què l'important és l'expressió i l'autenticitat més enllà de la formalitat. L'objectiu és donar visibilitat a totes les persones i a la diversitat contribuint a fer canviar les coses i arribar a una societat més inclusiva. Per a aquesta edició es va decidir fer coincidir simbòlicament l’inici de la comercialització de les capses amb la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre. Com en les passades edicions, el preu de venda era de 25 €, dels quals 5 € estan destinats a la Fundació, per seguir promocionant la seva tasca vers les persones amb discapacitat intel·lectual del país. Se n’han venut en total 556.