Habitatge Digne insta a "no criminalitzar als que viuen en pisos pastera"

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne ha criticat la falta de control en el sistema d'habitabilitat d'Andorra. Sobretot per la situació crítica que viu el mercat d'habitatge, on moltes persones es veuen obligades a viure en condicions precàries.

En declaracions recents a aquest diari, han ressaltat que la cèdula d'habitabilitat a diferència d'altres països, no limita el nombre de convivents en un pis, i això permet que es mantinguin els 'pisos pastera', on els treballadors, majoritàriament migrats, es veuen obligats a viure en espais reduïts.

L'organització ha mantingut converses amb la directora de l'Institut Nacional d'Habitatge (INH), i han coincidit que és important que la cèdula d'habitabilitat estableixi un màxim de convivents per millorar les condicions d'habitatge. No obstant això, han expressat la seva preocupació per la criminalització i estigmatització d'aquells que viuen en aquests pisos, que són essencials per a la funcionalitat de sectors estratègics com l'hostaleria i la construcció.

La situació és alarmant. Amb exemples com el de mini habitacions a la Massana, on es lloguen lliteres per 250 euros al mes, la Coordinadora ha indicat que és inacceptable que propietaris obtinguin fins a mil euros al mes per condicions de vida tan extremes. "És evident que la demanda d'habitatges cau, però els preus segueixen pujant", han afegit.

La Coordinadora ha instat a la regulació urgent del mercat d'habitatge, la mobilització d'habitatges buits i l'escolta de propostes que limitin el poder del capital especulatiu. "Necessitem canvis legislatius que protegeixin la dignitat de tots els treballadors, tant nacionals com migrats", han conclòs, subratllant que no es tracta d'"especificar primer els d'aquí, i després els de fora", sinó d'assegurar que tots els residents d'Andorra tinguin drets i condicions dignes.