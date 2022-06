Què haurà de fer Ucraïna per poder entrar a la Unió Europea?

BarcelonaAquest dijous Ucraïna ha començat el camí oficial cap a una futura integració a la Unió Europea, després que els 27 estats membres actuals hagin donat llum verda a atorgar-li l'estatus de país candidat. El procés, però, serà llarg. Kíiv haurà d'implantar reformes profundes que només podran començar a plantejar-se un cop hagi acabat la guerra, una fita que a hores d'ara és impossible de visualitzar. El Tractat de Maastricht del 1992 estableix que qualsevol país europeu que respecti l'estat de dret i els principis de llibertat, democràcia, drets humans i llibertats fonamentals pot sol·licitar l'ingrés a la UE.

Els requisits que han de complir els països candidats estan detallats als denominats Criteris de Copenhaguen, signats el 1993, que marquen tres condicions generals. En primer lloc, els candidats han de tenir institucions estables que garanteixin la democràcia, l'estat de dret i els drets humans. En segon lloc, han de disposar d'una economia de mercat viable i respectar la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capital. I, en tercer lloc, han de ser capaços d'assumir les obligacions imposades per l'adhesió, per exemple, tenir una administració pública capaç d'aplicar i administrar la normativa comuna.

A la pràctica, Ucraïna haurà de dur a terme reformes estructurals per demostrar que garanteix la independència judicial, que lluita contra la corrupció i el crim organitzat, que limita el poder dels oligarques i que respecta els drets de les minories.

Lluita contra la corrupció

Ara mateix, el país està molt lluny de poder complir aquests requisits bàsics. Un dels principals punts febles és la corrupció. Segons l'Índex de Percepció de la Corrupció del 2021 , elaborat per Transparència Internacional, Ucraïna ocupa el lloc 122 d'una llista de 180 països, només unes quantes posicions per sobre de Rússia, que ocupa el lloc 136.

La Comissió Europea va decidir divendres passat proposar als Vint-i-set que acceptessin la petició d'Ucraïna i, a les seves conclusions, ja va assenyalar els passos que el país ha de fer per poder arribar a ser membre del club europeu. Un dels principals és justament la lluita contra la corrupció. La Comissió reclama investigacions proactives i eficients contra els alts càrrecs corruptes; millorar els òrgans que lluiten contra la corrupció; garantir que la legislació contra el blanqueig de capitals compleix els estàndards internacionals, i implementar una llei que limiti "l'excessiva influència dels oligarques en la vida econòmica, política i pública".

Separació de poders

L'executiu comunitari també fa èmfasi en la independència judicial i demana promulgar una llei que estableixi el procediment de selecció dels jutges del Tribunal Constitucional ucraïnès, basat en l'avaluació de la seva "integritat i habilitats professionals", així com "verificar la integritat" dels membres del Consell Superior de Justícia del país. Brussel·les també apunta a la independència dels mitjans de comunicació i demana a Kíiv una llei que alineï la legislació d'Ucraïna amb la directiva de serveis de mitjans audiovisuals de la UE amb la creació d'un regulador independent.

Economia

Com a punts a favor, la Comissió assenyala que Ucraïna ha demostrat "una resiliència notable" pel que fa a l'estabilitat macroeconòmica i financera, cosa que demostra "una determinació política molt forta i institucions que funcionen relativament bé". Brussel·les apunta que la capacitat del país per fer front a la pressió competitiva a la UE dependrà de com es dissenyin i s'apliquin les inversions de postguerra "per millorar el seu capital físic, els resultats educatius i estimular la innovació". A favor de Kíiv hi juga que porta des del 2016 implementant l'Acord d'Associació amb la UE, amb un "historial global d'implementació satisfactori".