“Hem aconseguit el que volíem, que la gent surti i participi de les activitats del comú”

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria està molt satisfet de la rebuda que ha tingut per part de la ciutadania el programa 'Muntanyes de Circ'. Al llarg dels espectacles celebrats durant divendres i aquest dissabte, la participació per part del públic familiar ha estat ben nombrosa, fet que ha provocat un trànsit notable de persones pels carrers de la vila. De fet, la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha manifestat que amb l'organització d'aquesta iniciativa "hem aconseguit el que volíem, que la gent surti i participi dels actes que organitza el comú".

Malgrat que la pluja ha amenaçat la celebració de l'esdeveniment aquest matí, l'organització ha estat àgil per traslladar els espectacles a l'interior del Centre Esportiu i del Centre cultural i de congressos lauredià. En aquest sentit, cal recordar que aquest dissabte s'oferien passis dobles per a l'actuació 'Sobre Rodes' d'Yldor Llach, i també per a l'espectacle 'Potser no hi ha final' de la companyia Circ Pistolet, així com l'amenització musical per part de 'Les Boozan Dukes', que ha anat actuant en diversos punts de la parròquia.

Codina també ha destacat que aquesta sortida al carrer per part de la ciutadania afavoreix notablement la reactivació econòmica de comerços i establiments de restauració. "Ahir a la tarda els comerciants i els propietaris de bars i restaurants estaven encantats de treballar", ha dit, assegurant que, precisament, "com a corporació ens toca organitzar esdeveniments perquè es reactivi part de l'economia parroquial".