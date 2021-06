La primera jornada de circ a Sant Julià triomfa entre el públic infantil

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha encetat aquest divendres la primera jornada del programa 'Muntanyes de Circ', un esdeveniment que es desenvolupa a l'aire lliure de la mà de quatre companyies diferenciades que ofereixen actuacions adreçades al públic familiar. El programa d'aquest vespre s'ha iniciat amb la celebració de l'espectacle 'Monstres' a la plaça de la Germandat. Es tracta d'una actuació que ha anat a càrrec de la companyia Riguel Multidisciplinar, que compta a les seves files amb l'acròbata andorrana Meritxell Rabassa i que ha apropat un nombrós públic, especialment infantil, al centre de la vila laurediana. En concret, des de la corporació es calcula l'arribada d'unes 200 persones, ja que s'han esgotat les localitats habilitades.

Tal com va destacar la corporació durant la presentació de l'esdeveniment aquesta setmana, el cicle 'Muntanyes de Circ' consisteix en una prova pilot que, si finalitza satisfactòriament, té com a objectiu convertir-se durant els propers anys en un festival de referència a Andorra. Així, de cara als anys vinents, la voluntat del comú és incrementar el nombre de companyies que hi participen, així com les actuacions que s'ofereixen a la ciutadania.

Malgrat que el programa de divendres només ha inclòs aquest espectacle, de cara a la jornada de dissabte les actuacions s'allargaran durant tot el dia entre les 11.30 i les 20 hores. Així, en espais com la plaça de la Germandat i la plaça del Solà, el públic podrà gaudir d'actuacions musicals a càrrec de 'Les Boozan Dukes'; l'artista Yldor Llach oferirà el seu espectacle 'Sobre Rodes'; la companyia Circ Pistolet Multidisciplinar presentarà 'Potser no hi ha final', i tampoc hi faltarà la companyia Planeta Trampoli amb el seu espectacle 'Back2Classics'.

Per a més informació i consulta del programa 'Muntanyes de Circ', els interessats poden adreçar-se a l'àrea de Cultura del comú o bé a la pàgina web de Sant Julià de Lòria a través de l'enllaç www.santjulia.ad.