Missatges motivadors, inspiradors, engrescadors i simpàtics. Així es podrien definir els escrits que inclouen els productes de Mr. Wonderful que combinats amb els colors pastel i neutres convida que totes tinguem ganes de posseir algun dels articles d'aquesta firma catalana. De fet, darrere de Mr. Wonderful s'amaga una història d'èxit, d'aquelles que ben segur els seus creadors no s'imaginaven la repercussió que assolirien. I tot comença quan la parella de dissenyadors gràfics (ja marit i muller) comencen a crear les invitacions del seu casament. A partir d'aquí, la seva trajectòria va fer un gir de 180 graus i avui dia s'ha convertit en una firma que ha sobrepassat els 30 milions d'euros de facturació.

Vista l'efervescència de la marca, moltes papereries han vist una oportunitat incloent Mr. Wonderful als seus negocis i Epizen Andorra no ha volgut ser menys i disposa d'un córner específic on trobaràs llibretes, agendes, calendaris, organitzadors, tasses, entre altres objectes de la firma. Això sí, sempre amb un missatge motivador perquè no decaiguin els ànims.