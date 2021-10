Homenatge lauredià a les víctimes de la Covid

Sant Julià de LòriaLa plaça del Solà ha estat l'indret escollit pel comú de Sant Julià de Lòria per a la instal·lació d'una escultura que vol retre homenatge a les víctimes de la Covid-19. Sota el títol 'Procés', l'artista Àngel Calvente ha dissenyat una obra formada per una mà que sustenta una persona amb mascareta en posició de submissió.

Segons ha detallat l'escultor, la mà vol simbolitzar el suport de la societat a les víctimes de la pandèmia, mentre que la figura de sobre, de color negre i d'estètica realista, té la voluntat d'apropar-se més a l'aspecte humà gràcies a la incorporació de taques blanques i cicatrius.

De fet, Calvente ha declarat que la intenció de l'obra, creada amb resina amb pols de marbre i acer corten, és afavorir una lectura ràpida de la situació que estem vivint, especialment gràcies a la incorporació de la mascareta. A més, durant les nits s'il·luminarà la mà que sustenta la figura representant "una mena d'ofrena a les víctimes de la Covid que ja no estan amb nosaltres".

El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha posat en relleu que l'indret escollit es va triar amb tota la intenció perquè "és una plaça que té molt pas de vehicles" i, per tant, "és l'espai que es mereix una obra d'art d'aquesta qualitat", per la qual cosa també es vol que sigui una escultura "molt vista". A més, ha indicat que l'encàrrec ja es va encomanar a principis d'agost, i per fer-lo realitat, la corporació ha destinat un pressupost de 30.000 euros.