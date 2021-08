Homenatge al padrins més grans d'Encamp del 2020 i el 2021

EncampEl comú d'Encamp ha recuperat aquest migdia l'homenatge als padrins més grans de la vila del 2020 i el 2021 en el marc de la festa major. Els membres de la comissió de festes, el cònsol menor de la parròquia, Jean Michel Rascagneres, els consellers comunals Xavier Benedicte Fernández i David Cruz, i el ministre encampadà de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, han estat els encarregats de rebre als padrins a casa comuna, on els hi han entregat les plaques commemoratives.

En aquesta ocasió, els homenatjats han estat Eusebia Garcia, de 88 anys, Joan Guardia, de 87 anys, Ramon Guardia, de 85 anys, i Ivette Groslimond, de 91 anys, qui tot i que no ha pogut assistir a l'entrega de la placa commemorativa, els membres de la corporació li faran arribar a casa. "Ha estat un homenatge molt maco i m'ha agradat molt, que per molts anys en poguem seguir gaudint", ha manifestat Ramon Guardia, tot afegint que la parròquia d'Encamp "és la millor d'Andorra".

Per la seva banda, Rascagneres ha agraït a la comissió de festes haver tingut "la gran idea" de traslladar l'homenatge a la sala del comú, ja que hi ha molt més espai i es poden respectar les mesures i protocols establerts per la pandèmia. Tradicionalment, l'homenatge a la gent gran es duia a terme a casa dels padrins, però la situació sanitària actual per la Covid-19 no ho ha permès.

El cònsol menor també ha efectuat un balanç dels primers dies de la festa major d'Encamp explicant que la comissió de festes ha desenvolupat les tasques amb "molta responsabilitat, demostrant sang freda a l'hora de controlar els actes pel coronavirus tot i les ganes de festa generals".

Un altre dels esdeveniments protagonistes d'aquest migdia a Encamp ha estat la tradicional missa de la Mare de Déu d'agost, a l'església de Santa Eulàlia, en la qual també hi han pres part les autoritats comunals.