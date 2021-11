Homenatge a The Blues Brothers, John Lenon, Elvis Presley, Otis Redding i Wilson Pickett

Escaldes-EngordanyLa quarta edició del concert tribut de la Grossband homenatjarà cinc grans figures del món musical, The Blues Brothers, John Lenon, Elvis Presley, Otis Redding i Wilson Pickett. Ho han presentat aquest dilluns el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, i el president de la Grossband, Jordi Barceló, qui han manifestat que l'esdeveniment es durà a terme dissabte 11 de desembre a les 21 hores a la sala polivalent del Prat del Roure i que comptarà amb aproximadament un centenar de participants que donaran vida a l'actuació. "Aquesta edició es fa un homenatge a cinc figures molt potents de la música que fan que sigui un acte molt poderós", ha dit Closa.

Barceló ha indicat que la voluntat de la iniciativa és "anar pujant de nivell cada edició" i enguany "reunim no només els cantants que estan d'aniversari el 2021, sino que també recuperem els de l'any passat", els quals no van poder ser homenatjats a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus. A més, i com és habitual, el concert també comptarà amb la col·laboració de diferents músics del país, tals com Patxi Leiva, Paul Deville i hi destaca la incorporació d'Alz, "una noia amb una veu increïble que acaba d'arribar a Andorra".

Un dels punts ressenyables de l'espectacle és el seu vessant solidari, pel qual l'organització destina el 10% dels beneficis de les entrades a l'associació Música para Vivir, una entitat que ajuda als nens sense sostre de Nicaragua a través de la música. "Ho fem perquè ens agrada la música i perquè creiem que és una manera de fer cohesió social entre tota la població del Principat", ha apuntat el president. Les entrades es posen a la venda aquest dilluns a través del portal Agenda.ad i els preus oscil·len entre els 20 i els 25 euros.

En referència a les mesures sanitàries previstes per evitar la propagació del coronavirus, Closa ha explicat que l'aforament es redueix fins al 70%, el que vindrien a ser aproximadament unes 480 persones, les quals abans d'entrar hauran de presentar el certificat Covid o una prova equivalent que determini que no tenen la malaltia activa. Des de l'organització han asseverat que l'esdeveniment es durà a terme amb totes les garanties sanitàries.