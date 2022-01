Els infants de la Massana rebran els Reis a la plaça de les Fontetes

Andorra la VellaEls Reis d’Orient arribaran novament a la Massana a lloms de cavall. Com l’any passat, no faran un recorregut pels carrers sinó que faran una entrada directa a la plaça de les Fontetes, a les 17.30 hores. Allà els rebran les cònsols, Olga Molné i Eva Sansa, per lliurar-los la clau que obre totes les llars de la parròquia.

Segons informa la corporació en un comunicat, s’organitzaran tres fileres en funció de l’edat dels infants, en les quals es controlarà la distància de seguretat. Els nens aniran pujant a l’escenari, d’un en un o per grups familiars, a saludar els Reis i a rebre les seves llaminadures.

Justament, “la proximitat sempre ha estat la característica de la celebració massanenca, on s’ha intentat que tots els infants puguin parlar una estona amb els Mags”, assegura el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné.

D'altra banda, aquest any les Fontetes es convertirà en el plató del programa de televisió 'Tous en cuisine' de la cadena francesa M6. El popular xef Cyril Lignac donarà pas al presentador i humorista Jérôme Anthony, que cada dia es desplaça a un poble diferent per mostrar les tradicions i cultura de cada zona, mentre s’elabora una recepta culinària.

La recepta del 5 de gener serà el tortell de Reis i per això el programa s’ha desplaçat a territori andorrà, ja que a França no se celebra aquesta festivitat. El programa, que s’emetrà en directe a partir de les 18.40 hores, pretén fomentar la cuina en família.

El conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, fa una valoració molt positiva de l’emissió d’aquest programa, de gran popularitat a l’Estat francès, tant per la promoció positiva de la Massana i Andorra com per la qualitat i els valors que transmet el contingut.