Vilarrubla: “Esperem poder anunciar aviat que ja no cal dur tant les mascaretes a les aules”

Andorra la VellaUna setmana abans de l'inici del segon curs escolar en pandèmia, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha valorat positivament la gestió duta a terme: “Vam ser valents al mes de juny de retornar a les escoles, quan altres països no ho van fer. Ara fa un any també vam fer una feina molt intensa per convertir les escoles en llocs el màxim segurs possible. Ara, després d'un any, ens hem de felicitar perquè tothom ha participat molt i ha contribuït a tenir un curs amb molt pocs tancaments, això és una molt bona notícia”, ha manifestat aquest dijous, en una entrevista a RTVA, la ministra.

Educació té uns protocols “molt definits”, ha dit Vilarrubla, qui ha recordat que a partir d'aquest dimecres s'inicia el cribratge previ al personal docent i des del primer dia de curs es farà el mateix amb els alumnes. “Ens pot servir molt per fer una foto a nivell d'escoles i per tenir una foto de país”, ha explicat la ministra.

Mesures que s'aniran adaptant en funció de l'evolució de la pandèmia i que, per tant, si aquesta va a la baixa es podrien anar flexibilitzant. “Esperem que poder anunciar, potser d'aquí uns dies o d'aquí un mes, que ja no cal dur tant les mascaretes com ara, aquesta seria una bona notícia”, ha dit.

Una de les mesures que ja s'han flexibilitzat són els agrupaments, si fins ara només es podien agrupar els alumnes amb els seus grups bombolles, ara ja es podran ajuntar els del mateix curs a les hores de pati i al menjador, sempre que es mantinguin, com a mínim fins al Nadal, els mateixos grups.

La ministra també ha valorat el problema que té Educació amb les borses de personal interí. “Problemes puntuals amb alguna especialitat en tenim, però vam modificar la llei per permetre, si en un termini de 15 dies no s'ha trobat un relleu per al professor que ha causat la baixa, poder agafar algú amb garanties”, ha dit la dirigent, qui ha aprofitat per fer una crida perquè tothom qui tingui la titulació per fer de professor i “estigui amb ganes de fer docència” s'apunti a les borses d'interinatge. En aquests moments, ha afegit, “tenim tots els llocs coberts i tenim borses en funció dels llocs de treball”.

Finalment, vista la polèmica amb algunes famílies reticents a vacunar els seus fills d'entre 12 als 16 anys, Vilarrubla ha dit que respecta “totes les opinions però soc del parer que sanitàriament en saben molt més els professionals d'aquest sector que la resta, per tant, jo entenc que s'haurien de seguir les consignes que arriben de Salut”.