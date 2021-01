Inici del procés de pressupost participatiu

Andorra la VellaEls ciutadans d’Andorra la Vella podran dir la seva aquest any per primer vegada sobre a què volen que es destini una partida del pressupost. Tot just ara el comú està posant les bases d’aquesta iniciativa de participació ciutadana a través de la qual vol que siguin els veïns de la parròquia els que escullin un projecte que es podrà tirar endavant destinant-hi uns diners del pressupost 2021.

Tal com es va comentar dijous en la sessió de consell de comú a preguntes dels consellers de l’oposició, la majoria ha contractat una empresa per dissenyar tot aquest procés que té “molta experiència” en processos participatius com el que es vol dur a terme a la capital. De fet, haurà de definir les regles del joc d’aquest projecte, tal com va detallar la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López.

Tant López com la cònsol major, Conxita Marsol, van incidir que abans d’iniciar el projecte ha calgut fer tota una preparació tenint en compte que “no s’havia fet mai a la parròquia” una proposta com aquesta i que, per tant, “no es té experiència”. Per aquest motiu, va afegir la consellera, s’ha buscat una empresa internacional que tingui bagatge en aquests casos. En aquest sentit, va concretar que l’escollida n'ha participat en una trentena.

Des de l’oposició el conseller Sergi González va expressar la voluntat de col·laborar en aquest projecte i López li va respondre que s’hi avançarà aquest mes de febrer en comissió.