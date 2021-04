Inscripcions obertes per al Campionat Escolar d’Escacs de la Massana

La MassanaTots els alumnes dels centres escolars del país nascuts entre el 2007 i el 2011 poden participar en el XIV Campionat Escolar d’Escacs de la Massana, organitzat per la Federació d’Escacs Valls d’Andorra i el comú de la Massana. El torneig es va anul·lar l’any passat a causa de la pandèmia i enguany es reprèn amb una fórmula mixta: la fase prèvia es farà el dissabte, 8 de maig de forma telemàtica, mentre que la fase final serà presencial, dissabte, 15 de maig, i es disputarà a la plaça de l’Església, amb totes les mesures de prevenció del contagi. En cas de mal temps, la competició es traslladaria a la sala de la Closeta.

El conseller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet, remarca la importància de continuar celebrant esdeveniments esportius i, especialment, en el cas dels infants, que requereixen estímuls per al seu desenvolupament. La fase prèvia consistirà en partides de cinc minuts per jugador, a través del sistema d'aparellaments i desempats de la plataforma Lichess. Els vuit primers classificats accediran a la fase final, que es disputarà a través de partides de set minuts per jugador.

El torneig en línia es podrà veure a través del canal de twitch de la Federació d’Escacs Valls d’Andorra. Les inscripcions ja es poden fer través de la pàgina web del comú de la Massana.