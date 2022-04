Intenten accedir al Principat amb 277 grams de marihuana, èxtasis i MDMA

Andorra la VellaLa policia ha procedit a la detenció de 32 persones durant la darrera setmana. Destaquen els arrestos per cinc delictes contra la salut pública. El passat dia 29, un home i una dona residents, de 27 i 33 anys, van ser detinguts a la frontera del riu Runer per intentar introduir al país 277 grams de marihuana, 6,2 grams d’èxtasis d’MDMA i 1,4 grams d’èxtasis quan accedien al país en un autobús de línia regular. Tres persones més han estat detingudes durant aquest cap de setmana per possessió i consum de cocaïna.

El 30 d’abril, dos joves de 25 i 30 anys són detinguts per intentar comprar telèfons mòbils per valor de 900 euros i roba, per valor d’uns 800 euros, en un centre comercial mitjançant unes targetes de crèdit que haurien aconseguit de manera fraudulenta. Segons informa la Policia per mitjà d’un comunicat, els arrestats, sense passar cap targeta per l’aparell TPV dels establiments, teclegen una sèrie de numeracions de targetes de crèdit bancaries que tenen configurats als seus dispositius mòbils, numeracions que haurien aconseguit de manera fraudulenta a la xarxa d’internet.

Durant la darrera setmana també s’han detingut set persones per conduir sota els efectes de l’alcohol per sobre dels límits penals permesos. Destaca l’arrest, aquest cap de setmana, d’un resident de 33 anys que circula amb un turisme a una velocitat excessiva per un carril de la via que en aquell moment es troba tancat al trànsit, per la qual cosa s’inicia el seguiment d’aquest vehicle, el conductor en veure això augmenta la seva velocitat, per tal d’escapolir-se del control. En el seu intent de fugida passa per l’exterior d’un local d’oci nocturn que en aquell moment hi ha una forta afluència de gent que surt del mateix, i que s’han d’apartar sobtadament per no ser atropellats. Posteriorment és controlat i detingut pels fets esmentats, i dona positiu d’1,82gr/l.

El passat dia 30, dos joves són detinguts a la Massana com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral, per agredir un taxista. Una altra detenció correspon a dos joves, de 27 i 28 anys, per fracturar el nas a una altra persona a l’exterior d’un local d’oci nocturn.

Aquest cap de semana, la policía ha detingut quatre persones no residents, d’entre 39 i 46 anys, per contraband. Els interessats, en el decurs del dia anterior han estat objecte d’una vigilància per la vila d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, ja que es va observar que compraven diferents quantitats de tabac manufacturat dins dels límits permesos en diversos establiments i els anaven emmagatzemant en una cambra d’hotel que tenien llogada. Posteriorment han estat controlats quan carregaven el tabac en un turisme particular, on es procedeix al comís de 2.950 paquets de tabac (valorat en uns 10.000 €), segons informe el cos d’ordre.