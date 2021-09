'Intra muros' inaugura la temporada de la Saison Culturelle

EncampEl comú d'Encamp i l'ambaixada de França tornen a anar de la mà per difondre la cultura francòfona al Principat. D'aquesta manera, la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, i l'ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, han presentat aquest matí la funció teatral que donarà el tret de sortida a la temporada 2021-2022 de la Saison culturelle, 'Intra muros'. Un espectacle que en un primer moment estava programat per a la temporada passada, però a causa de les restriccions imposades a l'estat veí del nord per l'evolució de la pandèmia del coronavirus, es va haver de postergar. 'Intra Muros' és la quarta obra del premiat director Alexis Michalik i es representarà dissabte 29 al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp a les 21 hores.

Durant la presentació de la funció, Mas ha agraït la "constant" col·laboració de l'ambaixada amb Andorra, "especialment al llarg de la crisi sanitària" i arran de la celebració anual de la Saison culturelle. I ha destacat que amb l'actualització de les mesures sanitàries als esdeveniments culturals per part del Govern és possible "ampliar l'aforament permès fins ara i renovar la metodologia d'acreditació". Així doncs, la cònsol ha detallat que per assistir a la funció caldrà dur una mascareta FFP2 i complir els criteris de vacunació. Tanmateix, ha exposat que si no es pot acreditar haver complert la pauta de vacunació "s'haurà de portar una PCR o TMA de menys de 48 hores o un resultat de test ràpid d'antigen".

En aquest sentit, i per garantir que tothom pugui entrar a l'obra teatral, el comú i l'ambaixada "posarem un punt in situ a la sala de festes perquè els assistents es pugui realitzar la prova ràpida d'antigen", amb l'objectiu d'evitar que ningú es quedi sense gaudir de la comèdia teatral. "Posarem tots els mitjans disponibles per apropar i fer gaudir de la cultura francesa a tots els ciutadans", ha puntualitzat.

Per la seva banda, Tribolet ha donat les gràcies a la corporació encampadana per haver esdevingut un aliat de confiança en la promoció de cultura al Principat, tot recordant que al llarg de la temporada hi ha un total de 46 col·laboradors i, entre ells, "s'hi troben tots els comuns". A més, tant l'ambaixador com la cònsol han explicat la trama de l'obra francesa per fer entrar la curiositat al públic i ha apuntat que 'Intra Muros' ha estat escrita per un realitzador que "ha treballat en el món del cinema i ha rebut diversos premis Molière". La funció es desenvolupa en una presó quan un director teatral, acompanyat per una treballadora social, vol promoure un taller de teatre. El problema és que només dos dels reclusos s'hi apunten: Kevin i Ange.

El preu de les entrades és de 5 euros per a estudiants, 10 euros amb Carnet Jove i 20 euros per a la resta d'assistents.