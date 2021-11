Investigació policial per determinar si es van complir les normes sanitàries en la manifestació contra el passaport covid

Andorra la VellaEl Cos de Policia obrirà una investigació per esclarir si en la manifestació contrària a la utilització del passaport Covid que va tenir lloc aquest dimecres davant l'edifici administratiu del Govern es van complir els protocols sanitaris vigents. Segons ha exposat aquest dijous el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la investigació també servirà per esbrinar si durant la concentració "hi va haver alguna infracció o no" i, un cop fet aquest pas, es prendran decisions en conseqüència.

Rossell ha assegurat que cap persona organitzadora de la concentració va demanar permís al ministeri per a la seva celebració, tal com dicta la llei de seguretat pública. Tal com ha detallat, cal tenir en compte que el fet de manifestar-se "és un dret constitucional", per la qual cosa abans de prendre decisions finals "hi ha un procediment a seguir". D'aquesta manera, de cara a possibles sancions, el ministre ha posat en relleu que "no sé si hi haurà infraccions" i, per tant, es tracta d'una situació que "s'ha d'analitzar amb calma i ja veurem si s'ha de prendre alguna mesura o no".

La manifestació va aplegar al voltant d'unes 150 persones que es van manifestar per protestar contra l'obligatorietat de presentar el certificat Covid en establiments de restauració, hotels i gimnasos, entre d'altres. La protesta va comptar amb la presència de la consellera general no adscrita, Carine Montaner, que va aprofitar la presència dels mitjans de comunicació per demanar la dimissió del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i també la del director assistencial del SAAS, Josep Maria Piqué.