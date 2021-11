Montaner demana la dimissió de Benazet i del director del SAAS

Andorra la VellaAl voltant d'unes 150 persones s'han concentrat aquest dimecres al matí davant l'edifici administratiu del Govern per protestar contra l'obligatorietat de presentar el certificat Covid a establiments com bars, restaurants, hotels o gimnasos, una mesura que previsiblement aprovarà aquest mateix dimecres el consell de ministres. La concentració ha comptat amb la presència de la consellera general no adscrita, Carine Montaner, que s'ha volgut sumar a una protesta organitzada per un grup de persones contràries a les mesures sanitàries establertes pel Govern.

En declaracions als mitjans de comunicació, Montaner ha manifestat que "el passaport Covid és discriminatori, ja que sabem que el virus es transmet encara que hi hagi gent vacunada", i ha defensat que hi ha pacients a l'UCI amb quadres greus que també han rebut el vaccí. Durant el seu discrus, ha defensat que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, "és transparent per certes coses i manté una certa opacitat per a altres, i això no pot ser". "La llibertat és un dret fonamental de la nostra Constitució. No pot ser que la gent perdi la feina perquè no estan vacunats", ha assegurat, afegint que li consta que certes persones residents estrangeres d'alt poder adquisitiu es plantegen abandonar al país després d'aquesta mesura. "El passaport sanitari és el passaport de la vergonya i lluitarem contra això", ha sentenciat.

Amb aquests arguments, Montaner ha estat contundent demanant la dimissió tant de Martínez Benazet com la del director assistencial del SAAS, Josep Maria Piqué, "per dir tantes mentides". "Quan li va bé diu la veritat, i quan no diu que és secret professional", ha afirmat la consellera. A més, també ha assegurat que a les xarxes socials hi ha grups de fins a 600 persones que s'han unit davant "aquesta manca de respecte pel poble andorrà" i l'únic que volen és "viure amb tota tranquil·litat i amb plena llibertat". "Ensenyar el passaport sanitari per anar al gimnàs o a un restaurant és vergonyós i no es pot permetre", ha conclòs.

Protesta contra el certificat Covid davant del Govern