ISA, el nou limitador de velocitat que entra en vigor aquest any

Tots els cotxes que es començaran a homologar per a la comercialització a partir del 6 de juliol a Europa hauran de disposar, de manera obligatòria, del nou sistema ISA (acrònim dels mots intelligent speed assistance), un limitador de velocitat automàtic que serà capaç de fer que el cotxe circuli a les velocitats màximes legals de cada tipus de via sense superar els límits establerts. Aquesta novetat afectarà els models que s’han d’homologar a partir d’aquesta data, però no els vehicles que es fabriquin a partir de llavors de models ja homologats. En altres paraules, si comprem un Tesla Model 3 o un Cupra Formentor acabats de fabricar no portaran de sèrie el sistema ISA, però si ho fem d’un vehicle que encara s’ha d’homologar –per exemple el futur Cupra UrbanRebel o Raval– ja ho haurà de portar de sèrie.

Segons apunten els experts consultats per la Unió Europea, el nou sistema ISA pot rebaixar la sinistralitat en un 30% i la mortalitat en un 20% respecte als valors actuals. De fet, l’excés de velocitat va ser el responsable directe de més de 300 morts a la carretera durant l’any 2019, segons apunta un estudi de la DGT.

El nou sistema ISA és un software desenvolupat a partir d’un projecte elaborat pel fabricant TomTom que consta d’una càmera integrada al vehicle capaç de detectar i identificar senyals de trànsit en temps real i posicionar el vehicle per GPS per identificar exactament el tram pel qual circula el vehicle a temps real. Així, el software del sistema sempre sabrà si circulem per una autopista o una autovia amb una velocitat limitada a 120 km/h i no hauria de confondre’s amb senyals de carreteres paral·leles de velocitats limitades inferiors. També podrà detectar si circulem per vies urbanes ràpides (com les rondes de Barcelona) o per un carrer pacificat amb la velocitat limitada a 10 km/h, per exemple.

Los vehículos nuevos homologados en Europa a partir de 2022, y los nuevos vendidos a partir de 2024, deberán llevar asistente inteligente de #velocidad ISA, que advierte al conductor cuando éste supera los límites legales.#CampañaControlVelocidad 10-16 mayo #MejorMásDespacio💟 pic.twitter.com/VduLFcPMoV — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 15 de mayo de 2021

En cas que el conductor superi el límit de velocitat establert, el vehicle emetrà senyals acústics i visuals que alerten que se circula per sobre de la velocitat màxima legal, i incidirà en el tacte del pedal de l’accelerador, fent-lo més dur i presentant certa resistència per intentar impedir que superem encara més el límit legal establert. En el cas que circulem amb el control de creuer activat, el sistema ISA interaccionarà amb el control de creuer per adequar-ne la velocitat a les necessitats reals de la carretera. Així doncs, si fixem el control de creuer a 90 km/h i arribem a una zona limitada a 80 km/h, el sistema disminuirà automàticament la velocitat programada manualment.

Ara bé, és important destacar que en cap cas el sistema ISA no impedirà que superem la velocitat màxima establerta; tan sols ens avisarà que estem cometent una infracció i ens posarà una mica més difícil seguir guanyant velocitat. A més, aquest sistema també es podrà desconnectar manualment cada cop que engeguem el vehicle, però no es podrà eliminar del vehicle.