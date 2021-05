Jornades gastronòmiques a Ordino

OrdinoOrdino tindrà unes jornades gastronòmiques i uns tallers de cuina aquest estiu. La iniciativa, sorgida de l'Associació d'Hotelers i Comerciants d'Ordino (AHCO), consta de dues accions. Per una banda, les jornades gastronòmiques es duran a terme entre el 24 de juny i el 24 de juliol, en les quals s'hi han adherit fins a 29 restaurants de la parròquia. "Fem les primeres jornades de cuina de muntanya de la vall d'Ordino", ha declarat el president de l'AHCO, Joan Núñez, per donar a conèixer "la nostra cuina i el nostre entorn i que ens permeti ser un referent".

D'altra banda, la iniciativa per dinamitzar la parròquia i la restauració també constarà de quatre tallers. Al juny, el dijous dia 10 el xef Marc Mora oferirà un taller de primers plats i el dijous 17 el xef Carles Flinch en farà un altre sobre peix. Pel que fa al juliol, hi haurà un taller de carn a càrrec del xef Pep Ramos el dijous dia 1, i clourà aquests tallers el xef Jimmy Ambor amb unes classes de postres el dijous dia 8. Aquests tallers estaran limitats a 15 persones i les inscripcions es poden fer a la pàgina web de l'AHCO. Núñez ha afegit que el preu d'aquests serà "simbòlic" a 20 euros per taller i es faran a les 18 hores a la sala la Buna del comú.

En la presentació d'aquestes jornades que s'ha fet a la plaça Major de Llorts, també ha participat la vicepresidenta de l'AHCO, Bérénice Mukendi, qui ha explicat que els diferents restaurants que hi participen oferiran menús al voltant de 25 euros. Tot i això, alguns restaurants "prefereixen oferir plats" i no menús, que inclouran a les seves cartes especialment per les jornades.

En ser una iniciativa privada, Núñez ha volgut agrair la col·laboració del comú i dels diferents patrocinadors, especialment a Grandvalira "que aposta per la gastronomia del país i els productes de proximitat". En aquest sentit, el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, ha destacat el fet que la iniciativa hagi sortit del sector privat, i ha comentat que aquestes jornades es volen diferenciar de la resta que es fan al país "amb els tallers de cuina amb diferents xefs del país". El conseller, a més, ha matisat que el comú col·labora mitjançant la cessió de la sala la Buna i també dona suport a l'associació amb la comunicació.

Els participants en les jornades gastronòmiques rebran una motxilla com a regal als restaurants cada dos comensals i els inscrits als tallers també tindran un petit present, ha indicat Núñez, qui a més, ha remarcat que volen que aquestes jornades tinguin continuïtat amb diferents temàtiques. Finalment, quant a la situació de pandèmia que s'està vivint, el president ha recordat que des de l'associació han intentat demostrar el que són capaços de fer i després "ja demanarem els ajuts que tenim dret a tenir".