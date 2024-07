Qui és Josep Lluís Serrano?: El bisbe coadjutor d'Urgell que podria ser Copríncep l'any vinent

Andorra la VellaEl Papa Francesc va nomenar el passat 12 de juliol a Josep-Lluís Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor d'Urgell. Aquest càrrec implica tradicionalment que també serà copríncep d'Andorra, conjuntament amb el president francès en exercici, actualment Emmanuel Macron. Segons el diari francès riposte-catholique, el nou coadjutor podria rellevar d'aquí a un any a Joan-Enric Vives, que complirà 75 anys aquest any.

Els inicis de Serrano

Segons la seva biografia oficial, Josep-Lluís Serrano va néixer el 19 de març de 1977 a Tivissa, prop de Tarragona (diòcesi de Tortosa). Va ingressar al seminari menor de Tortosa el 1991 i es va llicenciar en teologia a la Facultat Teològica de Barcelona. Va ser ordenat diaca el 2001 i prevere el 21 d'abril de 2002 a la catedral de Santa Maria de Tortosa amb Xavier Salinas. Posteriorment, va ser rector de tres parròquies rurals: la Palma d'Ebre, la Bisbal de Falset i Margalef de Montsant, de 2002 a 2005.

Prop de la Santa Seu

Després va ser enviat a estudiar a Roma a la Universitat Pontifícia Gregoriana, on va obtenir una llicenciatura en teologia dogmàtica (2005-2007) com a estudiant del Col·legi Pontifici Sant Josep de Roma.

En tornar a Tortosa, va ser rector de dues parròquies a Vandellòs i l'Hospitalet, i professor al Seminari Major Diocesà de Tortosa i a l'Institut d'Ensenyament a Distància "Sant Agustí" de Tortosa. Va tornar a Roma per estudiar a l'Acadèmia Pontifícia Eclesiàstica, on va obtenir un diploma en estudis diplomàtics i, el 2012, un doctorat en teologia dogmàtica de la Universitat Pontifícia Gregoriana, amb una tesi sobre «Paraula, sagrament i carisma: l'eclesiologia d'Eugenio Corecco».

Serrano es va unir al cos diplomàtic de la Santa Seu el 2012. Va ser secretari de la nunciatura apostòlica de Moçambic (2012-2016), va tenir les mateixes funcions a Nicaragua (2016-2017) i al Brasil (2017-2019). Des de 2019, ha estat conseller de Nunciatura a la Secció d'Afers Generals de la Secretaria d'Estat del Vaticà, dirigida pel cardenal Parolin des de 2013.