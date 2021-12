Els joves consellers d'Ordino, conscienciats amb el medi ambient, la neteja i la reserva de la biosfera

OrdinoMantenir una parròquia més neta, plantar arbres o establir xerrades intergeneracionals, són algunes de les propostes que han fet els alumnes de l'escola andorrana i francesa d'Ordino, durant la sessió del consell d'infants en la que s'han escollit els nous membres electes i els portaveus de les dues escoles. En aquesta sessió, els joves consellers han expressat les diferents propostes que els agradaria que es duguessin a terme durant aquest curs 2021-2022 a la parròquia. En aquest sentit, la cònsol menor, Eva Choy, ha manifestat que valoren molt positivament les propostes i "és important que tinguin aquesta sensibilitat per preservar l'entorn". De fet, moltes de les propostes van encarades en la preservació del medi ambient, una tasca que lliga molt amb el distintiu de reserva de la biosfera per part de la Unesco que té la parròquia. "Intentarem donar el màxim suport" a les propostes, ha ressaltat Choy.

Per part de l'escola andorrana, els alumnes han escollit un representant per cada cicle, i l'escola francesa ha escollit a tres noies com a representants de l'escola i una portaveu. D'aquesta manera, els alumnes de l'escola andorrana han triat una proposta de cada cicle. Els de primer cicle han proposat recollir la brossa que hi ha al bosc i als carrers d'Ordino un cop al mes. Des del comú, ha informant que miraran de coordinar la proposta amb el departament de Neteja i Manteniment i amb el d'Agricultura i Medi Ambient. En la mateixa línia, els alumnes de l'escola francesa han manifestat que voldrien fer una segona recollida de burilles, després de la gran quantitat que van recollir en l'edició anterior. En ser dues propostes similars, Choy ha suggerit que seria interessant coordinar les dues escoles i fer la neteja el mateix dia. "Pot ser una activitat que permet treballar entre escoles", ha afegit Choy.

Des de segon cicle de l'escola andorrana han recomanat fer cartells perquè la gent no llenci brossa als carrers i als parcs, per indicar l'edat adequada dels ginys dels parcs i per prohibir-hi l'entrada de gossos. A més, també proposen col·locar frases al terra dels passos de vianants perquè la gent sigui més prudent. En resposta, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha informat als alumnes que ja hi ha rètols als parcs que indiquen la prohibició dels gossos, i pel que fa a la brossa, també ha explicat que des del Govern ja es fan campanyes per conscienciar a la ciutadania. Tot i així, ha expressat que si cal, des del comú es reforçaran aquests missatges, ja que al final, és "un problema de civisme i de què la gent no respecta els senyals". D'altra banda, ha confessat que és una gran idea establir les edats pels diferents ginys i elements dels parcs, i quant a les frases als passos de vianants, ha recordat que en alguns ja hi ha pictogrames o frases destinades als infants amb autisme.

Finalment, des de l'escola andorrana també han proposat dissenyar un logotip per unes bosses reutilitzables de tela que es podrien trobar a les botigues de la parròquia amb l'objectiu d'eliminar les bosses de plàstic. Des de l'escola han informat que farien un concurs entre els alumnes per escollir el logotip. "Podríem estudiar que de cara als diferents comerços d'Ordino hi pugui haver un tipus de bossa de roba que pugui promocionar el comerç de proximitat", ha manifestat Mortés.

Pel que fa a l'escola francesa, a banda de repetir les xerrades sobre la reserva de la biosfera, han proposat aprendre a fer cases d'insectes mitjançant l'ajuda dels estudiants de l'aula taller. També han indicat que els agradaria fer xerrades amb els padrins sobre reciclatge. En aquesta línia, Choy ha manifestat que és molt satisfactori que proposin xerrades intergeneracionals, i ha afegit que els posaran en contacte amb l'aula taller de la Massana i amb la Casa Pairal perquè puguin organitzar aquestes xerrades. D'altra banda, i seguint amb la premissa de tenir cura del medi ambient, els alumnes han proposat fer plantacions d'arbres amb l'ajuda del personal de Medi Ambient del comú. "És una iniciativa molt factible i el nostre departament us pot ajudar a seleccionar l'espai i el tipus d'arbre per a la plantada", ha respost la cònsol menor.

A més, com a darrer punt, han expressat que els agradaria fer un passaport d'eco ciutadà per a tots els nens de la parròquia i que per obtenir-lo, s'haurien de fer diferents accions adaptades a les edats. Des del comú han remarcat aquesta consciència que tenen els alumnes per preservar el planeta i l'entorn. Finalment, des de l'escola francesa també han informat als cònsols que estan duent a terme una recollida de taps per reciclar, per tal d'ajudar a una associació de persones amb discapacitat. Durant la sessió de consell d'infants, que a causa de la pandèmia s'ha hagut de tornar a celebrar de forma telemàtica, també ha estat present Mercè Miguel com a representant d'Unicef Andorra.