Arriba el judici a Carine Montaner pel 'Cas Costa'

Andorra la VellaLa polèmica que envolta el cas de la presumpta revelació del salari de Ferran Costa pren un nou gir concretament demà, el 18 de juny, quan començarà el judici a Carine Montaner.

La líder d'Andorra Endavant ha declarat aquest diari com afronta aquest judici que podria costar-li dos anys de presó condicional i dos anys d'inhabilitació política.

"El cas Costa continua, tal com havia anticipat, malgrat la retirada de la denúncia penal del Sr.Costa contra la meva persona per revelació de secret quan el secret eren uns sobresous uns salaris públics suplementaris que cobrava el Sr.Costa. Ja m’heu dit que molts de vosaltres vindran davant de la Batllia demà a les 9 h del matí just abans d'entrar a la sala d’audiència per mostrar el vostre suport. Gràcies de tot cor a tothom", ha comunicat Montaner.

En primera instància, el judici es va fixar per aquestes dates fins que el Tribunal Superior va proposar canviar les dates al 10 i 11 de juny, coincidint amb el debat d’orientació política, fet que va provocar que la consellera s’oposés a aquesta data.

La llista de testimonis confirmats inclou els exconsellers Magallón, Ferrer i la exsíndica general, Roser Suñé, així com una vintena de testimonis per part de la Fiscalia, que inclou personal de la CASS i consellers generals. El judici també comptarà amb la presència del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i tres ministres més, llavors parlamentaris: Raül Ferré, Mònica Bonell i Ladislau Baró.

Cal recordar que la Fiscalia no ha retirat l’acusació a Montaner per revelació de secrets malgrat que el denunciant, Ferran Costa, va retirar la querella.

“La mediació del Síndic General m’ha empès a prendre la decisió d’enretirar els càrrecs i la demanda civil ja que no tinc cap intenció de percebre res de la Sra. Montaner”, va declarar l’ex conseller liberal. Ara se l’ha comunicat a la presidenta d’Andorra Endavant que serà jutjada el 18 i 19 de juny per revelació de secrets. La Batllia ha acceptat la petició de Montaner de què testificin els exconsellers Magallón,Ferrer i la exsíndica general, Roser Suñé.

"Vistes les declaracions i escrits de la Sra. Montaner en la premsa i en les seves xarxes socials al llarg dels darrers quatre anys, no tinc cap interès en servir d'excusa per alimentar aquest circ mediàtic ple de malvolença", va apuntar Costa al seu comunicat.