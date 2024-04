Carine Montaner haurà d'assistir a la Batllia pel 'Cas Costa' el 18 de juny

Andorra la VellaLa Fiscalia no ha retirat l’acusació a Montaner per revelació de secrets malgrat que el denunciant, Ferran Costa, va retirar la querella.

“La mediació del Síndic General m’ha empès a prendre la decisió d’enretirar els càrrecs i la demanda civil ja que no tinc cap intenció de percebre res de la Sra. Montaner”, va declarar l’ex conseller liberal. Ara se l’ha comunicat a la presidenta d’Andorra Endavant que serà jutjada el 18 i 19 de juny per revelació de secrets. La Batllia ha acceptat la petició de Montaner de què testificin els exconsellers Magallón,Ferrer i la exsíndica general, Roser Suñé.

"Vistes les declaracions i escrits de la Sra. Montaner en la premsa i en les seves xarxes socials al llarg dels darrers quatre anys, no tinc cap interès en servir d'excusa per alimentar aquest circ mediàtic ple de malvolença", va apuntar Costa al seu comunicat.

Per la seva banda, Montaner es troba treballant amb el seu advocat per afrontar el judici de la millor manera i recorda que a la UE aquests casos estan protegits per denunciar un error públic demostat: "Els que denuncien una disfunció del sistema estan protegits", ha declarat Montaner

"Segons el que acabi passant s'acabarà enviant una carta al GRECO i al ECRI", afirma la consellera que valora posar en coneixement el seu cas a aquestes administracions contra la discriminació i la corrupció política.