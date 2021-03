Al juny, bus a la demanda a Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEl comú d’Escaldes-Engordany posarà en marxa cap a "mitjans-finals" del mes de juny una prova pilot de sis mesos del bus a la demanda, un nou servei que vol apropar les zones periurbanes al centre i que ha de “suposar un canvi en la mobilitat dels ciutadans d’Escaldes-Engordany”, tal com ha posat en relleu la consellera de Medi Ambient del comú, Cèlia Vendrell. Els ciutadans podran fer servir una aplicació mòbil que els permetrà demanar aquest bus per desplaçar-se. La corporació posarà en funcionament el servei a través d’una prova pilot que serà la que permetrà establir, quants busos calen o les parades, entre d’altres qüestions de funcionament.

Així, aquest mateix dimecres ha sortit publicat el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el concurs per adjudicar aquest servei, que tal com ha explicat la consellera funcionarà en prova sis mesos i posteriorment es pot allargar cinc anys més, tal com marca l’edicte. El servei començarà a funcionar tots els dies de la setmana en horaris que aniran de dilluns a divendres de set del matí a deu de la nit i els caps de setmana i festius de nou del matí a deu de la nit. Aquests horaris, també, poden ser modificats en funció dels resultats de la prova pilot, tal com ha explicat l’assessora de projectes estratègics del comú, Montserrat Martell.

Vendrell ha defensat que finalment s’ha optat per un bus a la demanda i no un servei tradicional perquè no tenia sentit tenir “un bus fent voltes buit”. De fet, ha defensat que optar per aquest model de mobilitat permetrà “millorar la qualitat de l’aire” ja que es vol afavorir que la gent deixi el vehicle a casa i, també, el fet que no circuli si no és necessari repercuteix de forma positiva en les emissions de CO2.

Els ciutadans es podran descarregar una aplicació en què podran indicar el punt de sortida i d’arribada i llavors rebran un missatge que els indicarà a quina hora i en quin punt passarà a recollir-los el bus. Vendrell ha manifestat que aquest servei “no és un taxi” sinó un autobús que circula quan hi ha necessitat, és a dir, quan les persones ho demanen.

De moment el servei començarà a funcionar amb busos de 6-8 places i altres de com a màxim 22 i amb una llargada limitada a vuit metres ja que el que es vol és que pugui arribar a les urbanitzacions. Durant la prova pilot també es comprovarà si aquests són o no els vehicles adequats i quants seran necessaris. Pel que fa a les tarifes, encara no s’han definit, però Vendrell ha destacat que seran econòmiques i que estan pensant també en fer abonaments.

Tant Vendrell com Martell han posat en relleu que ja fa un any que el comú treballa en definir aquest servei i que s’ha comptat amb la col·laboració de FEDA, l’Observatori de la Sostenibilitat i Actua, per definir, d’una banda, la plataforma per fer servir els busos i, de l’altra, per saber quina mobilitat hi ha entre les urbanitzacions i el centre d’Escaldes-Engordany. Així, Vendrell ha manifestat que de moment no es farà servir la plataforma de FEDA però que no es descarta que es pugui acabar integrant “a la llarga”. Quant al treball amb l’OBSA i Actua, ha servit per fer el comptatge de vehicles per avaluar quina és la mobilitat i definir, entre d’altres, els horaris dels busos. El comú també està treballant amb el Govern per fer canvis en la línia circular, que uneix Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, de tal manera que deixi de circular per la carretera de l’Obac (on es creu que es pot donar servei amb el bus a la demanda) i fer que el bus passi per dins d’Escaldes-Engordany, per l’avinguda del Fener i també per davant de l’hospital. Vendrell creu que les converses “arribaran a bon termini” ja que “és un benefici per a les dues parts”.

D’altra banda, i pel que fa a compartir servei amb Andorra la Vella, la consellera ha destacat que és una opció que no es descarta però que abans Escaldes ha de provar aquest servei ja que Andorra la Vella té experiència en el transport comunal però Escaldes, no.

El pressupost que el comú destina a aquest servei és de 350.000 euros, incloent en aquest import la plataforma.