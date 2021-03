L'”aberració” del nou pipicà del camí de la Salita

Escaldes-EngordanyLa construcció per part del comú d'Escaldes Engordany d'un nou pipicà ha despertat la indignació d'alguns veïns de l'avinguda Josep Viladomat i dels seus voltants. Segons expliquen els afectats per mitjà d'un comunicat, des del dilluns passat, dia 15, l'aparcament comunal a l'altura del Parc de la Mola acull un recinte destinat als orins i les defecacions dels gossos. Alguns dels veïns dels edificis del voltant, les empreses de la zona i els responsables de l'establiment hoteler a tocar del recinte “troben una aberració” la ubicació de l'espai.

El nou pipicà substituiria el que hi ha sota l'avinguda del Pessebre donat que els veïns d’aquella zona fa temps que es queixen de les males olors i les molèsties que els ocasiona. Expliquen que, amb la nova instal·lació, el comú “no fa sinó traslladar el problema d'un lloc a un altre”. El nou pipicà es troba just al costat del camí de la Salita, un accés molt transitat. Els veïns es queixen de l'opacitat amb què ha actuat el comú. Quan dilluns passat van adonar-se que les obres de l'aparcament eren per a un pipicà, van demanar una reunió urgent amb la cònsol escaldenca, que no serà fins d'aquí un mes.

Els afectats es remeten als estudis científics publicats sobre els riscs de leptospirosi i d'altres malalties greus que es poden transmetre als humans que viuen en zones urbanes a poca distància de l'acumulació de deposicions animals. Els afectats ja han cursat les queixes pertinents als ministeris de Salut i al de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i han obtingut la promesa que seguiran els esdeveniments amb molta atenció davant el risc que comporta per la salut de la població i la proximitat a nuclis habitats.